En los últimas horas, las principales interrogantes alrededor de Renato Tapia están direccionadas a su futuro. Por ello, Depor conversó con su padre, don Luis, quien nos confesó que la prioridad del exjugador de Celta de Vigo es quedarse sí o sí en Europa. Sin embargo, también alzó la voz respecto a la ausencia del volante con la Bicolor en Estados Unidos: no tuvo el seguro que había solicitado a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y no viajó con la delegación: “(Estuvo) Triste y frustrado, porque obviamente él tenía todas las intenciones de jugar la Copa América”.

Ya pasó buen tiempo desde que culminó su etapa en Celta de Vigo y más de un hincha se pregunta cuál será el futuro de Renato Tapia. ¿Esto aún va a tardar o en las próximas horas habrá novedades?

Lo normal es que cuando un jugador termina un contrato, recibe ofertas, y esas ofertas tienen que ser analizadas con detenimiento para ver si conviene tanto en la parte deportiva como económica. En este caso, junto a su representante, se encuentran analizando las opciones que tienen para tomar la mejor decisión.

¿Qué tan cierto fue que Renato recibió hasta tres propuestas de Arabia Saudita?

La intención de él es permanecer en una liga de nivel y en este caso siempre lo mejor es Europa, más allá, y sin menospreciar, del tema económico en las ligas árabes.

Claro, porque ya hay compatriotas que ya están en ese mercado. Por ejemplo, André Carrillo...

Sí, los deportistas tienen que buscar lo mejor para ellos. Son decisiones personales. Lamentablemente en Perú se tiende a menospreciar cualquier liga que la gente cree que no es la ideal para un jugador. Recordemos que hay muchos jugadores en la Liga 1 y no tienen tanta crítica como un jugador que juega afuera, que cambia de liga y a la gente no le parece. O sea, en las ligas árabes están muchísimos jugadores que han sido top en el mundo, y a pesar de que puedan tener una edad superior a los 30 años no significa que los jugadores no tengan la calidad suficiente para enriquecer el nivel de los que van.

O que se diga que “están acabados” por llegar a la liga árabe...

No es que estén acabados, sino que los jugadores buscan su comodidad económica, Hay que ponernos a pensar que en Perú la mayoría de exjugadores, que estuvieron tanto en la selección y clubes grandes, y que lamentablemente no pudieron consolidar una buena condición económica, están pasando penurias. Y cuando los jugadores pasan penurias, ningún hincha te va a curar ni nada. Los jugadores tienen que pensar en su seguro, en su carrera, en su vida y en la de sus familiares. ¿Es egoísta pensar que porque uno es jugador de fútbol se debe a la gente? No te debes a la gente, te debes al club, a tu empleador y a tu Selección Peruana, pero no a la gente. Yo soy un hincha de fútbol, de toda la vida, pero yo no le voy a exigir a un jugador que dé la vida por los hinchas, cuando los hinchas no van a dar la vida por el jugador. Es un tema de correspondencia.

Entonces, ¿descarta la posibilidad de ir a Arabia Saudita?

La intención de él es siempre competir a alto nivel, y competir a alto nivel en estos momentos es seguir jugando en Europa. Se nota la diferencia de los jugadores que están en Europa a diferentes ligas, sin menospreciar su valía pero se nota que la competencia es mucho mejor en las ligas europeas. Sobre todo las que están en el top de las cinco primeras.

A propósito del hincha y del mundo del fútbol, hay preocupación por Renato respecto a su futuro...

No de todos. A veces veo comentarios totalmente negativos y desproporcionados respecto a él, por el tema de la Copa América. Me tiene sin importancia, yo creo que en cualquier momento se van a dar las noticias respecto a su futuro. Es un jugador importante, y sería ilógico pensar que un jugador como él, que ha heacho toda su carrera en Europa, no tenga propuestas.

Sí, hubo muchos comentarios divididos al respecto, sobre todo respecto a la ausencia de Renato en la Copa América...

Sí, lamentablemente, lo que campea en primer lugar es la ignorancia, porque hablan de temas que ignoran; y dos, la desinformación. Porque a raíz de lo que pasó en la Copa América hubo mucha desinformación, porque hubo diferentes versiones lanzadas de manera imprudente y hasta yo diría atrevidas con referencia a lo que sucedió. Es más, nunca se consultó con las fuentes. En este caso, el mismo Renato y en este caso, la Federación o el entrenador. El tema es claro, simplemente se necesitaba un seguro que asegurara su estabilidad física, porque él era un jugador sin club a partir del 30 de junio. Entonces, un jugador que se queda sin equipo y se lesiona, no iba a ser contratado nunca. Y eso iba en contra de él y de su familia. Es cosa que la gente no entiende, decían que lo hacía por dinero. No lo hizo por dinero, necesitaba un seguro.

Un seguro es un documento que salvaguarda su integridad en caso se dé una lesión; él no pidió plata en ningún momento, como muchos dijeron alegremente o que salió una versión estúpida que se había peleado con el entrenador, que le había faltado el respeto al presidente de la Federación, cuando eso fue totalmente mentira. Entonces, mucha ignirancia y desinformación que ha ido en contra de su imagen, imagen que como futbolista siempre mantuvo en alto, y todo el que sabe ver fútbol, sabe que cuando se puso la camiseta de la selección siempre dio todo por la selección.

¿Por qué la FPF no concretó lo del seguro?

Eso tendría que consultarlo con el presidente de la Federación; él dio su versión que ustedes periodistas tendrían que corroborar. Hay formas de corroborar que se hizo -como él dijo- los esfuerzos y eso tendrían que demostrar la Federación, que hizo los esfuerzos para conseguir lo que le solicitaron. Porque las palabras se las lleva el viento y puedo dar cualquier tipo de versión diciendo que hice todo al respecto, pero tengo que mostrar pruebas.

Se dio el comunicado de Renato y luego la postura de la FPF...

Eso es tarea del periodista, los periodistas lamentablemente en esta época más parecen jugadores de básquet porque son rebota noticias que jalan de las redes, pero no se hace un periodismo como antes, cuando se acudía a las fuentes para investigar. Luego, y tras la investigación, lanzaban la información; ahora no, dicen de lo que aparece en Google pero no investigan. Y desinforman. Porque se tejieron conjeturas inexactas con relación a lo que había sucedido, simplemente envió un comunicado diciendo las razones del porqué. No quiso echarle más leña al fuego, entonces, lo que hizo la prensa y las redes sociales fueron incendiar la pradera con versiones antojadizas que no tienen ningún sustento.

Ya pasó algún tiempo de ello pero usted ¿cómo vio a Renato en medio de toda esa atmósfera?

Triste y frustrado, porque obviamente él tenía todas las intenciones de jugar la Copa América. Hay versiones que dicen que perdió oportunidad por no jugar la Copa América. Un jugador de su trayectoria y de su edad, donde estuvo en el fútbol español. Es un jugador que está en el radar de muchos equipos, estos torneos es más para que se muestren los jóvenes, los que recién empiezan, los que juegan en ligas locales y tienen la oportunidad de ser vistos. Para efectos de él, no era relevante para un contrato posterior, porque mucha gente no entiende que el fútbol se valora porque yo juego algunos partidos buenos, para eso existen los scout que hacen seguimiento a los jugadores. Él tiene un prestigio ganado, y esperemos que en estas semanas se esté concretando algo importante para él y su futuro.

En las últimas horas sonó con fuerza la posibilidad de que Renato continúe en España. ¿Es cierto?

Es lo mismo que tú mencionas, apareció en las redes, en los medios periodísticos pero realmente no sé en qué se basan para dar una información de ese tipo, porque prácticamente están afirmando que va a jugar en la liga de España. Como te digo, él está analizando las ofertas que tiene y en base a eso tomará una decisión.

¿Visualiza el futuro de Renato en Europa?

Si Dios quiere, y todo se da como él quiere, esperemos que siga compitiendo en una liga europa. Es una ambición de él, que juegue a nivel alto, más allá de que hubo ofrecimientos donde había mucho dinero pero la intención de él es eguir en el más alto nivel. El dinero vendrá después, como consecuencia de su buen trabajo.

Mientras resuelve lo de su futuro, también está la ilusión de la convocatoria para la fecha doble de Eliminatorias en septiembre...

Él nunca desistió de ser convocado; lo que pasó en la Copa América fue ajeno a lo deportivo. Fue un tema administrativo y lamentablemente se vio lo que todos vimos. Él siempre va a estar llano para jugar en la Selección Peruana, lo hizo desde los 15 años. Entonces no ha dejado de entregarse siempre que vino, incluso sacrificando su titularidad en los clubes que jugaba, por el tema de los viajes. Nunca lo condicionó eso.





