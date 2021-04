Partido aparte. Pedro Aquino será parte del América vs. Cruz Azul que se jugará este sábado, en el que se verá las caras con Yoshimar Yotún y Juan Reynoso, quienes defiende los colores del oponente de turno en la Liga MX, a quienes le tiene mucha consideración, pero espera vencer en el campeonato azteca.

“Sabemos que se viene un clásico bonito. Está el profesor Juan Reynoso, quien me hizo debutar en Sporting Cristal, y está Yoshimar Yotún, que es mi amigo de la Selección Peruana. Va a ser un partido muy peleado y espero que gane el mejor”, sostuvo el volante defensivo en diálogo con la Sobremesa de César Vivar.

Pedro Aquino analizó lo que podría verse en el encuentro entre América y Cruz Azul, escuadras que han sabido cómo reflejar su favoritismo en el gramado de juego, convirtiéndose en los equipos que más puntos han sumado en la presente edición del torneo mexicano, asegurando sus respectivas presencias en la liguilla final.

“Los dos equipos tenemos buenos jugadores, buen plantel y buen comando técnico; así que será un duelo que va a ser como una final. Estos son partidos que se pueden repetir en liguilla. Será muy importante para mí porque tenemos a dos compatriotas con el rival”, agregó el mediocampista nacional de las ‘Águilas’.

Por otro lado, el futbolista de la Selección Peruana encontró similitudes entre su director técnico en América y el ‘Tigre’ Gareca, quienes se acercan mucho en la idea de la función que Aquino debería desempeñar en el gramado de juego para optimizar sus resultados con y sin la pelota.

“Santiago Solari es un excelente entrenador y una muy buena persona. Me brindó la confianza y he sabido aprovechar la oportunidad que me dio. Me pide mucho que juegue para adelante y este siempre perfilado, muy parecido a lo que me pide el profesor Ricardo Gareca con la Selección Peruana”, finalizó.

