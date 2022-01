16 de noviembre del 2021, Caracas, Venezuela. Corría el minuto 77, Perú vencía 2-1 a Venezuela por la fecha 14 de Eliminatorias, en un partido difícil y con los ‘llaneros’ encimados, y Ricardo Gareca ordenó el ingreso de la mejor carta que tenía en el banco para ese contexto: Pedro Aquino, mediocampista del América, y uno de los mejores extranjeros de la liga azteca.

La ‘Roca’ tenía la misión de meter ‘cerrojo’ en el mediocampo. Pero no cumplió su cometido. Aunque la bicolor ganó, apenas jugó 12 minutos, y tuvo que ser cambiado por un problema en el muslo izquierdo (lesión muscular). Tendido en la cancha del estadio venezolano, Aquino mostraba gestos de dolor y enfado, los mismos sentimientos que tuvo su técnico Santiago Solari, según la prensa mexicana, tras conocer la mala noticia en México.

“La selección no es enemigo de los clubes. Es una fatalidad, jamás arriesgaríamos a un jugador”, respondió Ricardo Gareca ante las acusaciones que venían desde México, por parte de la directiva del club azteca, sobre obligar a Aquino a viajar a Sudamérica conociendo su mal estado físico. Días después, su club confirmó lo peor: lesión muscular en el recto femoral izquierdo, baja por tiempo indefinido y ausente para los playoffs del Apertura azteca, donde finalmente América se quedó en cuartos. A su vez, tampoco estuvo en la final de la Concachampions ante Monterrey (las ‘Águilas’ también perdieron).

Fue un golpe duro para el equipo, considerando que la ‘Roca’ es pieza clave para Solari: jugó 16 partidos en el último torneo, 15 como titular. Después de una exhaustiva revisión médica y recuperación, Pedro Aquino se reintegró el 27 de diciembre a la pretemporada.

Sigue de malas

El sábado 22 de enero, Pedro Aquino jugó 87 minutos ante el Atlas de Anderson Santamaría sin ningún problema. Pese a la derrota 2-0, la ‘Roca’ fue uno de los valores más altos de las ‘Águilas’. Pero cuando parecía volver a su mejor versión, y siendo un potencial titular para la fecha doble de Eliminatorias ante Colombia y Ecuador, sufrió otra lesión durante un ‘entreno’ al mando del ‘Tigre’ en la Videna.

El parte médico arrojó lo siguiente: contusión en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. Eso sí, el diagnóstico no ha sido oficializado por el departamento médico de la blanquirroja, que lidera Julio Segura. No obstante, este golpe obligó a desconvocarlo, con lo que el jugador volvió a México para seguir sus evaluaciones.

“Sabemos poco. Ojalá que no sea nada o que sea leve. Es un jugador importante en el plantel y, recientemente, no hemos tenido buenas experiencias. Ha sido duro no contar con él en la fase decisiva de la Liguilla del semestre pasado y en la final de Concachampions. Fue una baja muy dura. Esperemos que esté bien y, si no lo está, arreglárnosla para que se cure y competir lo mejor posible sin él”, manifestó Solari, en su más reciente conferencia.

Tensión con el ‘Tema Aquino’

Para Julio Ibañez, periodista de TUDN Deportes, especializado en América, la relación está muy desgastada entre América y la Selección Peruana por el “tema Aquino”. “Todo anda muy tenso desde noviembre cuando se lesiona, pese a que América solicitó no arriesgarlo, y se ausenta en la parte más importante de la temporada. El club necesitaba de él pensando en la final de Conchampions y la Liguilla del Apertura. Aquino es una pieza clave para el técnico Solari, porque recupera, decide bien y ya se ganó el título de ser el hombre más importante de la volante”, le contó a Depor.

El periodista de TUDN Deportes sostuvo: “Evidentemente cuando tu equipo te necesita y no estás por lesiones, quizá por mala suerte o destino, siempre hay una molestia”.

Asimismo, la afición ‘americanista’, una de las más exigentes de México, también tendría su postura. “La afición entiende que el jugador quiera representar a su país, pero el hincha reclama. América ahora pasa por un momento complicado, aún carga la mochila de la eliminación del Apertura y la exigencia está en un punto importante, en quiebre. Y otra lesión no ayuda en nada al entorno del jugador, de la institución y también de la selección peruana. Deberá Pedro tomar mucha precaución para solventar su problema de lesiones, porque se ha vuelto una constante. Por más calidad que tenga. es lamentable”, indicó Ibañez.

¿Un problema grave?

Depor se comunicó con Julio Grados, exmédico de la Selección Peruana, quien nos dio algunos alcances sobre la actual lesión de Aquino, es decir, la contusión en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. “La contusión es una lesión ósea. Puede haber ocurrido por el tipo de puesto de Aquino, pues él es volante central y siempre está mucho más expuesto a los golpes. La zona del quinto metatarsiano es una zona bien trabajada de los futbolistas porque es el apoyo para cada giro. Esa parte del hueso se fatiga. Lo temible es una fractura del quinto metatarsiano, porque necesita operación”, nos contó.

Por ahora, Pedro Aquino ya se encuentra en México, a la espera de las revisiones médicas por parte del América y seguramente su recuperación estará a cargo de Fernando Gilardi, un conocido para la ‘Roca’, pues fue el fisioterapeuta deportivo del América, pero antes trabajó en Sporting Cristal, donde coincidieron. Por otro lado, el presidente de las ‘Águilas’, Santiago Baños, dio a conocer su postura. “Será evaluado y tomaremos una decisión”, aseguró. Pronta recuperación, ‘Roca’, quien tiene que volver a ser clave para América y, por supuesto, para la blanquirroja.





