A minutos de finalizar el primer tiempo en el Arena BRB Mané Garrincha, Pedro Gallese reclamó una jugada tras un corte del ataque de la Selección Peruana. De manera ofuscada, el ‘1′ le hizo notar su molestia al árbitro Esteban Ostojich, quien no tomó la situación de la mejor manera y le mostró una tarjeta amarilla. Debido a esta amonestación, el ‘Pulpo’ no estará disponible para el partido contra Chile el próximo 15 de noviembre en el Estadio Nacional. Además, no será el único ausente, ya que Bryan Reyna también recibió una amarilla y tampoco podrá jugar en este encuentro por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026.

El motivo de la acción del guardameta se debió a que interrumpió una jugada a favor de la Bicolor para permitir la atención de un jugador de la ‘canarinha’ que se encontraba tendido en el campo tras un choque con Luis Advíncula. Ostojich no dudó en mostrarle la tarjeta amarilla tras el airado reclamo de Gallese. Dado que el portero era uno de los jugadores en riesgo por acumulación de tarjetas, se perderá el duelo ante Chile, dirigido por Ricardo Gareca.

A los 8′, el ‘Picante’ Reyna también recibió una tarjeta amarilla por una falta, lo que lo convierte en una opción menos para Fossati. Además, Alexander Callens, Miguel Araujo y Luis Advíncula están en riesgo, ya que una nueva amonestación contra Brasil los haría perderse el próximo duelo. Por otro lado, Renato Tapia también está en la misma situación; aunque no participó debido a una lesión, si juega contra los mapochos y recibe una amonestación, tampoco estaría disponible para el partido contra Argentina en Buenos Aires.

Cabe destacar que, como suplente en el arco, se encuentra Carlos Cáceda, quien juega en Melgar y es el segundo arquero del equipo. Él ya tuvo experiencia en Eliminatorias (Rusia 2018 y Qatar 2022) y, cuando estuvo entre los tres palos, logró un buen desempeño. Además, Diego Romero también es una opción, ya que el guardameta de Universitario de Deportes posee grandes cualidades que el director técnico conoce bien tras su paso por la ‘U’. Sin embargo, es difícil que esto ocurra.

Es importante recordar que la Blanquirroja ya se enfrentó a esta selección en la última Copa América, que tuvo lugar en Estados Unidos. En su partido contra la Roja del ‘Tigre’ , empataron 0-0 en un encuentro donde Perú mostró superioridad, pero la falta de goles se convirtió en un problema. Por otro lado, en su enfrentamiento con la Albiceleste de Lionel Messi, la ‘sele de todos’ perdió 2-0 en lo que fue su último partido en la fase de grupos.





Perú vs. Brasil: lo que se les viene

El próximo partido de Perú será ante Chile en el Estadio Nacional de Lima, por la jornada 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El compromiso está programado para jugarse el viernes 15 de noviembre desde las 8:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un apasionante ‘Clásico del Pacífico’. Ambas selecciones necesitan los puntos para seguir luchando por el cupo al repechaje.

Para completar la fecha doble de noviembre de 2024, el equipo dirigido por Jorge Fossati recibirá a Argentina en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires. El encuentro ante los argentinos se disputará el martes 19 de noviembre desde las 7:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un choque bastante complicado ante la vigente campeona del mundo.

Brasil, por su parte, tendrá que enfrentar a Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín, por la fecha 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este encuentro está pactado para jugarse el jueves 14 de noviembre desde las 4:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Una fecha después, la ‘Verdeamarela’ recibirá a Uruguay en el Arena Fonte Nova, el martes 19 de noviembre desde las 7:45 p.m. (hora peruana).





