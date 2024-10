A sus 34 años, Reimond Manco enfrenta un nuevo desafío en su carrera futbolística. El exjugador de PSV de Holanda ahora compite en la Copa Perú 2024, tras fichar por el Real Independiente, club de Huacho. El último lunes, su nuevo equipo se enfrentó a Amazon Callao en un partido que prometía ser el debut de ‘Rei’. Con el marcador en contra (1-0), Manco era la esperanza para levantar al grupo en ese momento crucial. Sin embargo, un imprevisto complicó su participación en el campo. ¿Qué le sucedió y por qué se quedó con las ganas de jugar?

Pese a que no es el mismo de antes, Reimond Manco siempre nos tiene acostumbrados a uno que otro lujo que te hace levantar del asiento, como cuando tenía 16 o 17 años. En aquella época, su gran juego y conchudez con el balón, sin importar el rival que tuviera enfrente, nos hacían pensar que él y los demás ‘jotitas’ serían la nueva camada del fútbol nacional. Sin embargo, ya conocemos el desenlace de esa historia.

Con el equipo de la provincia de Lima enfrentando un marcador adverso, el entrenador, consciente del talento que aún te puede dar y la experiencia del delantero, lo preparó para entrar al campo y hacer su debut en la Etapa Nacional de la Copa Perú 2024. Sin embargo, algo totalmente inesperado frustró esos planes. Reimond Manco llegó al estadio Segundo Aranda Torres sin su documento de identidad, un requisito indispensable para poder participar en el partido.

A pesar de que solicitó permiso para jugar, las reglas se mantuvieron estrictas y no se le permitió entrar al campo, lo que decepcionó a los hinchas de Huacho que esperaban verlo en acción. Es importante señalar que esta no era la primera vez que ‘Rei’ participa en el denominado ‘Fútbol Macho’. En la temporada pasada, ya había defendido los colores de Ecosem Pasco, por lo que estaba familiarizado con la competición.

Tras finalizar el partido, Reimond declaró. “Desde que llegué el sábado para firmar mi incorporación, me han tratado de la mejor manera. Quiero decir que mi llegada estaba pactada para un día en específico, así como otros arreglos que tengo con la directiva. Me incomoda mucho que se especule”, señaló.

Por otro lado, el mediocampista peruano explicó cómo se concretó su llegada al equipo campeón de la Etapa Departamental de Lima. “Ya no pensaba jugar, había terminado mi contrato con Stein, tuve la oportunidad de volver a Ecosem, pero tengo proyectos en Lima, el venir acá fue producto de la insistencia de la directiva y la buena onda con la que me trataron. Lo importante es las ganas y el sacrificio que le ponga, ese esfuerzo de la directiva se valora y me da muchas ganas de defender esta camiseta”, resaltó.

Finalmente, destacó que vio potencial entre sus compañeros, con quienes espera lograr el objetivo de su nuevo elenco. “Hay jugadores que lo hacen muy bien, contento con los chicos que ya están aquí. Hay muchachos para apoyarlos y si queremos que Huacho pueda estar en el fútbol profesional es parte de todos”, dijo el exjugador de los ‘Jotitas’ en conferencia de prensa.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre este suceso?

Después de no poder debutar con Real Independiente de Huacho en la Copa Perú, el futbolista peruano Reimond Manco aclaró lo que realmente ocurrió. “Estoy en Huacho desde el día viernes con mi familia, para no estar yendo y viniendo, ya que es desgastante y no te hace llegar bien al partido que era el día domingo. No suelo cargar tarjetas, brevete ni DNI; todo lo tengo en el celular, no lo cargo por la inseguridad del país”, precisó al programa de YouTube ‘Doble punta’.

Asimismo, agregó. “No suelo cargar tarjetas, brevete ni DNI, todo lo tengo en el celular, no lo cargo por la inseguridad del país. He jugado Liga1 Te Apuesto, Liga 2, e incluso Copa Perú el año pasado con Ecosem Pasco y nunca me han pedido DNI, yo tengo carné de cancha, allí está el número de tu DNI, no me di por enterado, no ando pendiente de dónde está mi billetera ya que todo lo tengo en el celular”, contó Manco.

El jugador comentó que, en su opinión, el delegado no le explicó con suficiente claridad que necesitaba llevar su DNI para poder participar en el partido. “Nosotros tenemos un grupo con los muchachos del equipo, pero nadie me informó nada, tampoco el delegado. Hasta que yo llegué al estadio no sabía que el DNI era vital para jugar. Estaba en Huacho, si me enteraba antes, pedía que alguien me lo pueda alcanzar. Hubo una falta de comunicación del delegado, si es de suma importancia el documento, lo ideal es que me lo hubiesen pedido antes. Si a mí me hubiesen avisado y yo no lo lleve, esa sí era mi responsabilidad, yo no sabía nada. Se necesita el DNI para evitar suplantaciones. ¿Acaso me voy a suplantar a mí mismo?”, manifestó.





