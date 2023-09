Las sensaciones que dejó el partido de Perú vs. Brasil son divididas. Por un lado, se destaca mucho cómo el equipo supo mantener un juego parejo con Brasil, arrebatándoles pelotas, generando faltas a nuestro favor y cortando sus intentos de gol. No obstante, al final de todo encuentro lo que cuenta es el resultado, el cual acabó en derrota por 1-0, básicamente por un error en el área. Si bien se jugó las primeras dos fechas y quedan 16 más por jugar, toca calmar los ánimos, concentrarse en lo que viene y corregir fallas. Al menos así prefiere tomarlo Pedro Gallese.

“Da bronca perder así. Yo creo que hace rato no le jugábamos a Brasil así, incomodándolo, presionándolo, cortando su juego, pero a final no llevarse nada, por perder por una pelota parada... da bronca”, indicó el golero nacional para Depor, a su salida del Estadio Nacional. Pese a ese malestar, no dejó de lado el desempeño individual de sus compañeros, que ayudaron a dar pelea en los 90 minutos ante el ‘Scratch’.

En ese sentido, recalcó que, pese al mal resultado, “hemos ganado buenas actuaciones, como Joao Grimaldo que entró muy bien, también lo que hizo Renato Tapia como central. De lo malo hay que sacar lo bueno”. El primero hizo su debut con la ‘blanquirroja’, logrando situaciones cruciales para Perú y demostrando su rebeldía en el campo, mientras que el segundo fue crucial para neutralizar los disparos brasileños hacia la portería de Gallese.

Otro punto que señaló fue el ímpetu con el que salió el equipo a jugar, a pesar de no haber tenido un buen debut frente a Paraguay en las Eliminatorias. “Nosotros creemos en lo que tenemos. Sí es cierto que tuvimos un primer tiempo malo con Paraguay, pero sabemos lo que tenemos, que hay un equipo, un grupo que quiere el objetivo”, señaló el guardameta.

Tras este compromiso, los jugadores retornarán a sus respectivos equipos, para continuar con su calendario de partidos. El siguiente encuentro que tendrá el Orlando City será el 16 de setiembre, por lo que debe el ‘Pulpo’ deberá retornar en las próximas horas a Estados Unidos: “Tengo partido en unos días, así que tocará entrenarme con mi club, siempre pensando en la selección, para llegar de la mejor forma”.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

Perú y Brasil jugaron por la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas en el último partido de presente fecha doble. Los próximos duelos serán en el mes de octubre, buscando seguir sumando puntos y acercarse al Mundial 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

La Selección Peruana, por ejemplo, jugará ante su similar de Chile en una nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’, el duelo será el 12 de octubre a las 7:00 p.m. (hora peruana). El siguiente partido será ante Argentina, en condición de local el día 17 de octubre en el Estadio Nacional.





