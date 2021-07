Una buena y una mala. Pedro Gallese tuvo una destacada actuación en la Copa América, certamen en el que fue el héroe de la tanda de penales entre la Selección Peruana y Paraguay por los cuartos de final. En esta instancia, no necesitó hacer los del ‘Dibu’ Martínez, a quien aplaudió por la actuación ante Colombia, dejando en claro que su futuro no hubiera sido el mismo si es que lo hacía lo del argentino ante los ‘Guaraníes’.

“Si yo lo hubiese hecho el juez me sacaba amarilla o no sé. Solo me queda felicitarlo. Hubo errores arbitrales, el VAR no nos ayuda mucho. Creo que se equivocaron con todos, menos con Brasil”, sostuvo el guardameta del combinado nacional en diálogo con Movistar Deportes.

Pedro Gallese es consciente de que el real objetivo de la Selección Peruana está en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, por lo que consideró clave la participación nacional en la Copa América para ir afinando detalles y consolidando jugadores para beneficio del equipo.

“Se hizo una buena Copa América. Mentalmente,. estamos fuertes y muy unidos. Se hizo un buen certamen, pero creo que se pudo hacer algo mas. Este torneo nos pone mas fuertes para las eliminatorias, nos hace un equipo pesado para los rivales. Estas fechas que vienen van a ser difíciles para nosotros y para los demás equipos”, agregó.

Por otro lado, Pedro Gallese se mostró tranquilo ante las críticas que le llegaron por su actuación con la Selección Peruana en el certamen, cosa que el ‘Pulpo’ evaluó de manera independiente, llegando a la conclusión de que no había cometido errores graves durante el campeonato.

″He revisado todos los partidos, salí cuando tenía que salir y no veo jugadas en las que me haya quedado dentro del arco. Creo que hice una buena Copa América, en general”, finalizó el portero de Orlando City de la MLS que es uno de los inamovibles en el equipo de Ricardo Gareca.

