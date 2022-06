Pedro Gallese retornó a Estados Unidos para enfocarse nuevamente en los partidos que se avecinan en la Major League Soccer. El último fin de semana tuvo una gran actuación frente a Houston Dynamo y ahora espera repetir el plato frente a Cincinnati; no obstante, el recuerdo del repechaje con la Selección Peruana está presente.

“En Qatar hubo un momento bastante difícil que ha marcado una situación muy dolorosa para muchos peruanos, pero esto continúa”, sostuvo el guardameta nacional en diálogo con el periodista Alonso Inca, a lo que agregó que está enfocado en lo que se viene con el Orlando City.

Y es que, al término del repechaje, el jugador confesó que habló con la gente del club si jugaría o no, tras la derrota: “El que ama esta profesión, siempre quiere estar jugando, siempre quiere estar en la cancha y eso lo decidí yo junto con el comando técnico del club, que me preguntó cómo me sentía y yo le dije que tenía todas las ganas de jugar en Boston”.

En el duelo contra Dynamo, el cuadro morado se quedó con la victoria por 2-1, siendo una de las figuras el ‘Pulpo’, por las atajadas que tuvo y que evitaron que el rival iguale o los superara. Ello fue recompensado al ser destacado como uno de los mejores de la semana, a lo que mostró su agradecimiento y compromiso de seguir así.

“Estar entre los mejores es bueno. Siempre un futbolista apunta a eso y estar entre los mejores de la MLS sería otro honor para mí estar nuevamente allí, así que a esperar”, precisó. Además, comentó que se encuentra preparado para el siguiente partido, que se jugará este viernes a las 6:30 p.m. (hora peruana).

En ese sentido, confesó que le gusta viajar a esa ciudad para jugar, pues recibe el apoyo de los hinchas peruanos: “Siempre que hemos jugado en Cincinnati, he recibido el apoyo de mis compatriotas. Muy emocionado con eso y agradecido, porque están apoyando y seguro que ahora no será la excepción”.





