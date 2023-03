Pedro Gallese llegó a Orlando City en 2020, luego de su paso por Alianza Lima en la Liga 1. Desde entonces, el también arquero de la Selección Peruana no ha hecho más que ganarse elogios partido tras partido, siendo el reciente duelo de los norteamericanos -por la Concacaf Champions League- el que le permitió añadir un nuevo ‘Player of the match’ a su historial con los violetas.

Y es que, a pesar de quedar eliminados de la competencia internacional, el ‘Pulpo’ fue una figura determinante en el empate 1-1 contra Tigres de México (habían igualado 0-0 en el choque de ida), permitiendo que los suyos lleguen con vida a los últimos minutos del partido.

Fueron más de tres atajadas claves las que tuvo Pedro Gallese, a lo largo de los 90 minutos del compromiso, lo que le permitió al equipo del portero de la Selección Peruana mantener la ilusión de una posible hazaña contra los aztecas, la misma que no pudo alcanzarse.

Si bien el máximo objetivo de los de el ‘Pulpo’ no podrá cumplirse, la directiva enfocará todos sus esfuerzos en la temporada regular de la MLS, la cual el guardameta nacional buscará ganar para sumar un nuevo título en su palmarés con Orlando City, luego de ganar el U.S. Open en 2022.

Ojo a un detalle, si bien Pedro Gallese no ha sido convocado en la primera lista que Juan Reynoso brindó para los amistosos de la Selección Peruana contra Alemania y Marruecos, es casi un hecho que el ‘1′ nacional será parte de la delegación que viaje a Europa, ya que no solo es una pieza fundamental en la defensiva incaica, sino también el capitán del equipo.

Así será el calendario de Perú en Eliminatorias 2026

Setiembre 2023

Fecha 1: Paraguay vs. Perú

Fecha 2: Perú vs. Brasil

Octubre 2023

Fecha 3: Chile vs. Perú

Fecha 4: Perú vs. Argentina

Noviembre 2023

Fecha 5: Bolivia vs. Perú

Fecha 6: Perú vs. Venezuela

Setiembre 2024

Fecha 7: Perú vs. Colombia

Fecha 8: Ecuador vs. Perú

Octubre 2024

Fecha 9: Perú vs. Uruguay

Fecha 10: Brasil vs. Perú

Noviembre 2024

Fecha 11: Perú vs. Chile

Fecha 12: Argentina vs. Perú

Marzo 2025

Fecha 13: Perú vs. Bolivia

Fecha 14: Venezuela vs. Perú

Junio 2025

Fecha 15: Colombia vs. Perú

Fecha 16: Perú vs. Ecuador

Setiembre 2025

Fecha 17: Uruguay vs. Perú

Fecha 18: Perú vs. Paraguay





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.