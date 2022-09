La Selección Peruana cayó 1-0 ante México en el arranque de la ‘era Juan Reynoso’. El compromiso se definió sobre el final, tras un córner para los dirigidos por Gerardo Martino: Hirving Lozano apareció por el segundo palo y venció a Pedro Gallese. Justamente el ‘1′ de la blanquirroja estuvo en conferencia de prensa y analizó lo que fue la presentación de la escuadra nacional.

“Partido bastante cerrado y desde un primer minuto ellos nos salieron a presionar mucho”, mencionó el ‘1′ de la Selección Peruana. No fue lo único que sostuvo: “El equipo está tranquilo, se sintió bien en la cancha, tiene la personalidad de jugar y creo que en el segundo tiempo sometimos a México; en una pelota parada se encuentran el gol”.

El guardameta de la blanquirroja si bien no quiso poner excusas tras la caída contra México, aprovechó para referirse al campo de juego en el que jugaron ante México: “La cancha no estaba en buenas condiciones, pero eso juega para los dos, no es excusa. Al final creo que si había un mejor escenario, creo que nuestro juego se vería mejor”.

Pedro Gallese también se animó a hablar sobre lo que sucedió después del partido de Perú vs. Australia, en el repechaje: “Se juntó el grupo, se sabía que se tenía que pasar el trago amargo del repechaje. Todos estábamos orgullosos de lo que se hizo más allá que no se logró el objetivo. Otra selección en nuestra posición que hubiese estado penúltimo o último no hubiese salido de ahí”.

México venció a Perú con un gol de Hirving Lozano en la recta final. La Selección Peruana jugó este sábado ante la ‘Tri’ en un amistoso celebrado en la ciudad estadounidense de Pasadena (California), con un espectacular ambiente en las gradas. ¿Cuándo es el próximo reto para el grupo de Juan Reynoso? Este martes 27 contra El Salvador.





Recibe nuestro boletín de noticia : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.