La Selección Peruana cayó por 1-0 frente a Ecuador en un partido crucial para sus esperanzas de clasificación al Mundial 2026, desatando una ola de preocupación y críticas. El encuentro, disputado en Quito, representaba una oportunidad para sumar puntos y empezar a alejarse de los últimos puestos en las Eliminatorias Sudamericanas, pero el equipo dirigido por Jorge Fossati no logró imponerse en un escenario complicado. Este resultado hunde aún más a la Bicolor en la tabla de posiciones, ocupando el último lugar con apenas tres puntos obtenidos tras ocho fechas, fruto de tres empates y cinco derrotas.

A pesar del delicado momento, varios referentes de la Selección, como Alexander Callens y Sergio Peña, han alzado la voz para calmar las aguas y reforzar su compromiso con el equipo. “Esto no se acaba hasta que no nos digan que no tenemos ninguna posibilidad. Faltan 30 puntos por jugar, la verdad que falta mucho. Ahora se vienen rivales muy bonitos (Uruguay y Brasil)”, dijo el defensor central de 32 años.

Si bien las próximas fechas, ante rivales como Uruguay y Brasil, serán determinantes en la lucha por el Mundial 2026, el defensor dejó en claro que el equipo pondrá todo su esfuerzo para revertir la situación. “Nos vienen dos finales más”, sentenció, consciente de la importancia de los próximos encuentros.

Por su parte, Sergio Peña, compartió un sentimiento de desazón, pero no se rindió. El volante del Malmö subrayó que Perú ha atravesado situaciones difíciles en el pasado y logró superarlas, por lo que aún no pierde la fe en lograr la clasificación. “Hemos estado en peores situaciones y supimos salir adelante. Estamos a seis puntos de la zona de clasificación, y yo no lo veo tan imposible de meternos. Hablo como jugador e hincha, y reitero que con estos compañeros que tengo iré siempre a muerte”.

Sergio Peña también resaltó la importancia de la unidad y el apoyo mutuo en estos momentos de adversidad. “Ahora más que nunca necesitamos de todos”, declaró, enfatizando que jugadores como Paolo Guerrero, André Carrillo y Christian Cueva, aunque no estén en su mejor momento, siguen siendo parte integral de la Selección. “Ya verá el ‘profe’ si considera en llamarlos cuando ya tengan continuidad”, dijo.

La autocrítica de Pedro Gallese





Sin embargo, no todo fue optimismo en el seno del equipo. Pedro Gallese mostró una postura más autocrítica al analizar la derrota ante Ecuador. Para el portero del Orlando City, uno de los principales problemas en Quito fue la falta de audacia para generar peligro en el arco rival. “Se aspiró a más, lamentablemente terminó así la fecha. Sabemos que dependemos de nosotros”, comentó.

El portero destacó que la altura de Quito jugó un papel importante, pero no quiso utilizarla como excusa para la falta de elaboración de juego. “Nos faltó más atrevimiento. Creo que no tuvimos opciones claras de gol, después que recibimos el gol nos faltó salir un poco más para buscar el partido”, agregó el portero de 34 años.

El portero también apuntó a la ineficacia en el planteamiento ofensivo, con demasiados pelotazos y poca construcción de juego, lo que resultó en un partido trabado y con escasas opciones de peligro para la Selección Peruana. “Tuvimos muchos pelotazos y poco juego”, afirmó, haciendo una clara autocrítica del desempeño del equipo nacional en la capital ecuatoriana.

Uruguay y Brasil, los próximos rivales





Luego de culminada la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, la Selección Peruana tomará un breve descanso para luego retomar con una nueva jornada doble del proceso clasificatorio rumbo al Mundial de Norteamérica. A la sele le tocará dos duros rivales: Uruguay en Lima y Brasil de visita.

El 10 de octubre, Perú será local ante la siempre difícil selección de Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa. El compromiso está programado para las 8:30 pm (hora peruana) y será en el marco de la fecha 9. Mientras que el 15 de octubre, jugará ante Brasil por la jornada 10 de las Eliminatorias 2026 (7:45 pm - hora peruana).





Perú en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026





Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 8 6 0 2 12 4 8 18 2 Colombia 8 4 4 0 9 5 4 16 3 Uruguay 8 4 3 1 13 5 8 15 4 Ecuador 8 4 2 2 6 4 2 11 5 Brasil 8 3 1 4 9 8 1 10 6 Venezuela 8 2 4 2 6 7 -1 10 7 Paraguay 8 2 3 3 2 3 -1 9 8 Bolivia 8 3 0 5 10 15 -5 9 9 Chile 8 1 2 5 4 12 -8 5 10 Perú 8 0 3 5 2 10 -8 3





Resultados de Perú en Eliminatorias Mundial 2026





FECHA PARTIDO RESULTADO 10.09.24 Ecuador vs Perú 1-0 06.09.24 Perú vs. Colombia 1-1 21.11.23 Perú vs. Venezuela 1-1 16.11.23 Bolivia vs. Perú 2-0 17.10.23 Perú vs. Argentina 2-0 12.10.23 Chile vs. Perú 2-0 12.09.23 Perú vs. Brasil 0-1 07.09.23 Paraguay vs. Perú 0-0

