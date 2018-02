"Perú es el oponente más desconocido", dijo seleccionado de Dinamarca

El primer rival de Perú en el Mundial Rusia 2018 es Dinamarca, y uno de sus jugadores más experimentados de la selección danesa, William Kvist, analizó a los integrantes del grupo C entre ellos al equipo de Ricardo Gareca, del que conoce poco. Aunque tiene bien chequeado a Edison Flores.

El volante William Kvist, de 32 años, jugó de titular 11 de los 12 partidos de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. El mediocampista del F. C. Copenhague consideró que Francia es la dura del grupo C. ¿La Selección Peruana? Está en pleno proceso de investigación.

No sabe nada

"Francia es el oponente más difícil. Australia es más como un equipo de fútbol europeo, todos vienen de Inglaterra, juegan la Championship o la Premier League", indicó Kvist a Goles en Acción en Willax.

Mucho ojo a lo que comentó sobre el equipo de Ricardo Gareca. "El estilo peruano no lo conocemos. No los hemos enfrentado, pero sabemos que tienen jugadores rápidos y con muy buena técnica. No estamos acostumbrados a eso", indicó.

Los partidos amistosos de la fecha FIFA, de marzo, servirá para conocer un poco más de la Selección Peruana. "No hemos visto videos de Perú, recién lo haremos en marzo. Sabemos cómo juega Australia, Francia, que tiene a jugadores en grandes clubes, pero Perú es el oponente más desconocido, así que debemos concentrarnos en ellos", afirmó.

Dinamarca chocará ante Panamá, México y Chile en marzo y estos encuentros servirán para "acostumbrarnos al estilo peruano, al estilo sudamericano", dijo Kvist.



¿Edison Flores?

"Conocemos muy bien a Edison. Es un jugador muy hábil y lo podemos ver en Dinamarca. Es muy técnico y veloz. He escuchado que es una gran estrella en Perú. Así que va ser un gusto verlo también en Rusia".