“El presidente de la AFA se burló de mí y Aimar no puede dirigir más”, la indignación del papá de Sandi 

Juan Carlos Sandi, padre de Massimo Sandi, arquero del conjunto Sub 17 de Perú , conversó con FOX Sports Radio Perú y no dudó en hacer extensiva su molestia con respeto a la forma cómo cayó goleado Argentina ante Ecuador en el Sudamericano de Lima. Claro, el exjugador masticó su bronca también porque la ‘bicolor’ no clasificó al Mundial.

“Me dirigí al señor Tapia y le dije que el fútbol no se puede manchar de esta manera. Es una vergüenza lo que se vio. Fue penoso. El año pasado Argentina clasificó al Mundial ganándole a Ecuador. ¿Qué ha sido esto? ¿Devolviendo un favor? Es vergonzoso. Al fútbol hay que dignificarlo”, afirmó.

“Hubo colegas peruanos que postearon cosas sobre Aimar , frases bonitas de él. Pero si acá hay algo turbio, Aimar no puede dirigir más", agregó.

“Se pierde de otra manera. Ahora entiendo por qué Argentina está como está. Que se agarre, mañana, Tapia o Aimar. Si le afectó esto a Maradona, ya sabemos que él dispara. Estoy muy afectado”, apuntó.

“Yo me dirigía hacia el señor Tapia y se reía. Hay formas. Tengo envidia sana, porque estos chicos tienen que entender que el fútbol da revanchas. Son muy corajudos. Hay que seguir y llegar a la consolidación, para las futuras competencias”, concluyó.

