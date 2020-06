Esta semana el fútbol español volvió y lo hizo a lo grande con un golazo de Luis Advíncula, en el duelo de Rayo Vallecano frente a Albacete. Este hecho no pasó desapercibido por los compañeros del defensa peruano en el Selección, quienes además de felicitarlo por interno en el chat grupal que comparten, también le dedicaron un baile.

Ese fue el caso de Yoshimar Yotún, quien aprovechó la entrevista que le estaban haciendo en Movistar Deportes para enseñarle unos pasos nuevos al ‘Rayo’, que se unió a la transmisión, pese a que en España recién estaba amaneciendo.

“Primero relajado y luego de activas”, así describió su baile el popular ‘Pocoyo’ de la Selección Peruana, para demostrar sus cualidades en la pista, en medio de broma y broma durante el programa Al Ángulo.

No podían faltar unos pasitos de baile junto a @luisadvincula17 y Yoshimar Yotún⚽️🍫



➡️ #YoshiEnAlÁngulo #AlÁnguloEnVivo



Mira en cualquier lugar con Movistar Play ▶ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/GAdc1JSL69 — Movistar Deportes (desde 🏠) (@MovistarDeporPe) June 11, 2020

“Yo recién me estoy despertando, porque recién está amaneciendo aquí, en España. Y soy humilde, no me gusta demostrar mis dotes, pero yo le voy a ‘meter’ hombritos", respondió Luis Advíncula, quien también bromeó con la estatura de ‘Yoshi’, diciendo "Chiquito, para estar a la altura”.

Yoshimar Yotún y Luis Advíncula comparten una gran amistad, no solo por la Selección Peruana, sino que ambos también vistieron la camiseta de Sporting Cristal. Su amistad nació en el 2010, cuando el ‘Rayo’ ingresó al club rimense, donde ‘Yoshi’ ya jugaba desde hace un año, por lo que se conocen gran parte de su carrera.

De momento, Advíncula es el único de la ‘bicolor’ que ya arrancó con partidos oficiales, mientras que la Liga MX está prevista para el 24 de julio. Con la recuperación completa de Yotún, se espera verlo nuevamente en la titularidad con Cruz Azul.

VIDEO RECOMENDADO

Entrevista con Javier Ferreira, ex futbolista de Sporting Cristal. (Video: Fuerza Celeste)

TE PUEDE INTERESAR

“Ya quedó atrás”: Yoshimar Yotún está recuperado y espera volver pronto a las prácticas grupales con Cruz Azul

Ricardo Gareca sobre la situación de la ‘U’: “Ojalá vuelva a una buena administración”

Todo un gesto: FIFA incluyó golazo de Cubillas a Bulgaria en top10 de los mejores de México 70