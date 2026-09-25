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Antoine Griezmann con la camiseta de la Selección Peruana y el grato recuerdo de Jefferson Farfán
Antoine Griezmann es la gran figura del Orlando City y una de las grandes estrellas de la MLS. El campeón del mundo en Rusia 2018 llegó esta temporada a Estados Unidos e hizo una rápida amistad con Wilder Cartagena, volante de la Selección Peruana. De hecho, tuvo unas palabras sobre ‘Carta’ en su reciente encuentro con la prensa peruana en las instalaciones del club en Orlando. También confesó que conoce a Jefferson Farfán, a quien incluso recuerdo por haber utilizado su carta virtual en algún videojuego. Por último, contó que le gustaría visitar algún día el Perú.