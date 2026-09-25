Antoine Griezmann sobre Jefferson Farfán y Wilder Cartagena. (Video: @VaneAlmenara)
Antoine Griezmann sobre Jefferson Farfán y Wilder Cartagena. (Video: @VaneAlmenara)

es la gran figura del Orlando City y una de las grandes estrellas de la MLS. El campeón del mundo en Rusia 2018 llegó esta temporada a Estados Unidos e hizo una rápida amistad con , volante de la . De hecho, tuvo unas palabras sobre ‘Carta’ en su reciente encuentro con la prensa peruana en las instalaciones del club en Orlando. También confesó que conoce a , a quien incluso recuerdo por haber utilizado su carta virtual en algún videojuego. Por último, contó que le gustaría visitar algún día el Perú.

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