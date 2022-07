Lejos de lamentos, lo que toca ahora es encontrar al reemplazante ideal para la selección. Si bien desde hace varios días se han estado especulando varios nombres, desde técnicos nacionales hasta extranjeros de renombre, lo cierto es que de momento no hay nada claro sobre quién será el sucesor de Gareca, pensando en el ciclo eliminatorio rumbo al 2026. Lo último que se sabe es que la lista de posibles candidatos la estarían encabezando Juan Reynoso y Hernán Crespo.

Eso sí, hay puntos que el nuevo técnico de la ‘Blanquirroja’ deberá hacer y seguir, algunos dejados por Gareca a modo de ‘legado’ y otros que se quedaron pendientes y, de acuerdo al perfil del técnico, puedan abordarse a la par con su trabajo con la selección. Desde convencer a los jugadores consolidados para un nuevo proyecto con miras al Mundial 2026,

la búsqueda de nuevos valores para la ‘sele’, así como involucrarse en la reestructuración del fútbol peruano. Depor se contactó con tres técnicos nacionales (Francisco Melgar, Pablo Zegarra y Guillermo Esteves) para conocer sus respectivas visiones acerca de los mencionados puntos, sobre qué camino debería seguir el nuevo DT de la selección.

Convencer a los jugadores

La eliminación del repechaje y la salida de Gareca sin duda ha afectado a los jugadores, a algunos más que otros. Luego de dos procesos junto con el ‘Tigre’, el desgaste podría ser un factor vital para muchos de ellos, por lo que el nuevo técnico deberá reunirse con los jugadores para convencerlos del nuevo proyecto de cara a las Eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Este convencimiento también llegaría de la mano con las posibles ‘renuncias’ que habrían ocurrido por parte de los jugadores en señal de protesta tras la no continuidad de Ricardo Gareca. Se habló de que Christian Cueva habría dado un paso al costado, junto a otros seleccionados. Si bien no hay certeza de ello, André Carrillo, en una entrevista con Full Deporte, reafirmó su compromiso con la selección.

Para Francisco Melgar, el primer paso que el nuevo DT debe realizar es conversar con los jugadores que crea que pueden llegar hasta el final del ciclo 2026. Tener una base experimentada y plantearse también el cambio generacional. “La línea que debería seguir es la del convencimiento que les dio Gareca a los jugadores, comprometer a los jugadores que podrían llegar para un Mundial, como Gallese, Carrillo, pero los otros sí tendrían que haber un cambio generacional”, indicó.

Ricardo Gareca cosechó 39 triunfos, 23 empates y 34 derrotas con la selección. (GEC)

“El problema es que con esta pandemia no ha habido una generación, tu vez la Sub 20 y veo muy poquito que tu puedas pensar que van a llegar a una selección adulta, ahí se va a generar un problema, porque debajo de los mayores, yo veo muy poco, va a haber que trabajar con lo que hay y mejorarlo. Vienen tiempos bien complicados para la selección”, advirtió el DT de Unión Huaral.

En esa misma línea, Pablo Zegarra comentó que el nuevo comando técnico tomará un equipo consolidado y con ello empezará a trabajar en un inicio. “Va a encontrar una base importante y luego de a pocos tendrá que ir viendo los nuevos chicos que vayan saliendo, incorporándolos de a pocos a medida que vayan teniendo buenas presentaciones en sus equipos. Como todo, tiene que haber un recambio paulatinamente y con los chicos más grandes que todavía tienen un tiempo para seguir dando ese soporte a toda esa nueva generación, creo que ese es el camino”, señaló el exDT de Sporting Cristal.

Guillermo Esteves también concuerda con el tema de la base del equipo y del convencimiento que tendrá que hacer el nuevo DT, diálogo que tendrá que tener con todos los seleccionables, experimentados y jóvenes. “El técnico tiene que convencer a todos, a todos los que para él sean jugadores seleccionables, no importa la edad, tiene que tener un cambio generacional, lógico, también tiene que convencer a los jóvenes, de sus capacidades, tal cual lo hizo el profesor Ricardo, con los jóvenes de ese momento. Acá el convencimiento es a todos los que el técnico considere jugadores de nivel para pertenecer a una selección”, sostuvo.

Ampliar el universo

Ricardo Gareca dejó un equipo base a lo largo de estos siete años. Si bien algunos ya pasan los 30, el nuevo técnico deberá analizar con quiénes, según él, contará en este nuevo proceso y qué otros jugadores nuevos podrían llegar. Deberá mirar al extranjero, si algún otro peruano empieza a surgir, o la propia Liga 1, así como darle seguimiento a la campaña de Melgar, que hasta el momento continúa en carrera en la Copa Sudamericana.

El reto del DT será ampliar el universo e iniciar un proceso de cambio generacional, pensando en una eliminatoria larga como son las de Conmebol. Para el ‘Churre’ Melgar, se debería prestar mucha atención a los jugadores del ‘Dominó', pues vienen haciendo una gran temporada. “Hay una generación importante, está Deneumostier, Reyna, los dos laterales, Bustamante, tienen proyección, y otros jugadores también. Creo que debe haber un cambio generacional y ver qué sale de la Sub 20, tiene que meter la puntería en eso, porque tiene que haber un cambio de todas maneras”, señaló.

Para Zegarra, además de la campaña de los arequipeños, el nuevo DT tendría que estar atento a los nuevos valores que puedan surgir de la Sub 17 y Sub 20, teniendo en cuenta que ya se vienen torneos importantes en ambas categorías. “Puede que aparezca un chico que se le pueda tomar en cuenta. De ahí tienen que surgir futbolistas, ellos son chicos que llevan ya su proceso, Sub 15, Sub 17, Sub 20 y el fin de esas selecciones es nutrir a la selección mayor, así que esperemos que podamos encontrarnos con chicos que realicen nuevos torneos y sus rendimientos los lleven a ser convocables en la selección mayor”, declaró el técnico que radica en España.

Alec Deneumostier se ha afianzado en la zaga del Melgar. (GEC)

Por su parte, Esteves, agregó también que para que se amplíe el universo y haya mayor cantidad de jugadores convocables tendría que haber microciclos y partidos amistosos para analizar las proyecciones de los nuevos a nivel selección mayor. “Es lo que corresponde, seguir evaluando nuevos jugadores como todo proceso y en una selección tienen que estar los mejores jugadores del momento. Si hay una nueva generación, una nueva camada de jugadores es completamente válido comenzar a observar y darle oportunidad, comenzar con los microciclos, con los partidos amistosos como corresponde”, afirmó el extécnico de Cantolao.

Mirar el fútbol en general

La reestructuración del fútbol peruano, que Juan Carlos Oblitas y Ricardo Gareca tocaron en su momento, es otro punto clave. El nuevo técnico, en caso no haya dirigido aquí, deberá empaparse del tema y darle seguimiento a las divisiones menores. Del mismo modo, el nuevo comando técnico evaluará el balance de cada área creada durante le etapa de Ricardo Gareca, pues -como dijo Néstor Bonillo en conferencia de prensa, hubo departamentos que no existían cuando llegaron en 2015.

Para Francisco Melgar, el tema de las áreas de la selección dependerá del nuevo comando técnico y la metodología que utilicen, pues para algunos unas áreas pueden ser más importantes que otras. “De repente hay algunos que consideran que el área de piscología no es tan importante y prefieren reforzar otras áreas, la parte de investigación, de metodología, cada técnico viene con su forma de trabajar. No considero que todas las áreas deban mantenerse, eso dependerá mucho del técnico que venga”, sentenció.

En cuanto a la reestructuración del fútbol peruano, para el ‘Churre’, el nuevo técnico tiene que tener la predisposición y tiempo para trabar especialmente en las divisiones menores. “El técnico tiene que ver que se haga un trabajo serio en menores, porque si no el futuro del Perú para ir a un siguiente Mundial va a estar supeditado a la suerte que tuvimos camino a Rusia 2018″, sostuvo.

Por su parte, Pablo Zegarra espera que el nuevo DT amplíe las áreas ya creadas por el comando técnico de Gareca, para que el plantel se maneje como una selección de la alta competencia. “Si bien la selección ya está implementada, podría implementarse un área más, hay algunos cuerpos técnicos que tienen una forma de trabajar y todo lo que sea en beneficios de selección, seguramente va a dar todas las facilidades para poder implementarlo. Hoy en día es importantísimo para conseguir los objetivos”, dijo.

Sobre la reestructuración, el extécnico rimense hizo hincapié en la nacionalidad del técnico, pues si es uno nacional, de seguro ya estará al tanto de toda la realidad; sin embargo, si es extranjero y no ha pasado por el fútbol peruano, tendrá que emparase del tema para poder ser parte de un cambio.

“Si es un entrenador extranjero que no conoce de lleno nuestro fútbol, pues lo primero que va a tener que hacer es empaparse, salto en Primera, en divisiones menores. Seguramente, su opinión va a ser válida, lo que sí está claro es que tienes que tener los conocimientos para dar tu opinión o decir en qué se puede mejorar. Si un es técnico peruano que ya conoce nuestro futbol, su opinión tiene que ser muy fuerte, ser muy tomada en cuenta para que en este caso pueda buscar esa mejora en nuestro fútbol”, apuntó Zegarra.

Mientras que Guillermo Esteves considera que el tema de la reestrucración del fútbol peruano deben verlo las autoridades, pues el técnico tendrá de por sí un proceso complicado al tener que encontrar nuevos jugadores, empezar el cambio generacional. “Si el técnico de la selección, que ya va a tener un proceso difícil, complejo, en la conformación del equipo, se le encarga otro ámbito, es darle más responsabilidad. Lo que puede hacer es dar sugerencias para iniciar. pero definitivamente a quien le compete eso es a las autoridades”, sentenció.





