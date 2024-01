¿Qué pasa con Christian Cueva?

“Me pondré en contacto con Christian, porque está pasando un mal momento y creo que la selección tiene que estar presente”, expresó Fossati en Movistar Deportes, cuando le preguntaron por Cueva y las opciones que tiene de volver a la bicolor. Tras salir de Alianza Lima, el volante nacional no ha logrado ponerse de acuerdo con el club para operarse e iniciar su proceso de recuperación. Como se sabe, ‘Aladino’ sufrió una rotura de ligamentos posterior en la rodilla derecha mientras tenía contrato con los blanquiazules; por eso, la institución debe correr con los gastos del jugador y devolverlo en buenas condiciones a Al Fateh. Sin embargo, existe una disputa que no beneficia a ninguna de las partes.

La decisión de Cueva es pasar por el quirófano en Barcelona con un médico especializado en rodillas, y ya no en los Estados Unidos, como tenía pensado inicialmente. No obstante, Alianza Lima no está del todo conforme con lo solicitado por el futbolista. “Cueva está siendo apoyado por el club. Pero dentro de lo lógico. Alianza está muy dispuesto a responder, pero dentro de las cosas lógicas”, comentó Bruno Marioni, gerente deportivo blanquiazul, hace poco. Si bien ‘Aladino’ no le respondió, sí lo hizo su abogado Julio García, quien aseguró que el tema es absolutamente legal y Alianza no está cumpliendo con eso. “Acá lo lógico no es hacer una recuperación en el Perú, porque Christian ya no tiene contrato con Alianza Lima. Y tampoco es jugador libre, porque tiene vínculo con el Al Fateh”, manifestó en Ovación.

De acuerdo a la opinión de especialistas, ‘Aladino’ tardaría de cinco a siete meses en cumplir con todo su proceso de recuperación. Mientras eso no ocurra, su regreso a la actividad deportiva tardará más de lo esperado. Y, si bien la prioridad es velar por la salud del jugador, colateralmente su situación afecta a la selección peruana, porque Fossati lo considera bastante y está preocupado por su retorno a las canchas. Eso sí, lo ideal para Cueva es dar un paso a la vez, más allá de si debe continuar en Al Fateh o buscar otro equipo. “Lo más importante es operarme y recuperarme. Mi fe sigue intacta”, sostuvo el volante, quien es presidente de uno de los equipos participantes en la ‘FUTMAX League’, un torneo de fútbol 7 organizado por Carlos Zambrano.

¿Qué pasa con Paolo Guerrero?

Por su parte, el futuro de Paolo Guerrero continúa siendo una incógnita hasta el momento. Tras desvincularse de Liga de Quito, equipo con el que ganó la Copa Sudamericana y la LigaPro de Ecuador, está en la búsqueda de un nuevo club para continuar con su carrera a los 40 años. El delantero no piensa el retiro; al contrario, considera que está bien físicamente y dispuesto a sumarse a una institución con un proyecto deportivo serio y grande, cuyo objetivo sea ganar un torneo internacional tal y como sucedió en su paso por el cuadro albo. Si bien en su momento se especuló su posible llegada a Alianza Lima, desde la institución blanquiazul descartaron cualquier interés en él, por lo que su futuro cercano está en el exterior.

Dentro de las opciones que maneja el ‘Depredador’ están Brasil, Chile y Colombia; aunque todavía no hay nada avanzado. Por comodidad, elegiría continuar jugando en el país de la samba, donde vive junto a su familia y puede pasar sus últimos años en el fútbol allí. Lo que sí está claro es que Guerrero toma las cosas con calma, no desespera su decisión y tampoco deja cosas al azar. Sin embargo, el tiempo avanza cuando se trata de la selección peruana, porque los amistosos de marzo se acercan y el capitán peruano no llegaría con ritmo competitivo a dichos compromisos.

“Cueva y Guerrero son los jugadores que más me preocupan en este momento. Pedí el número de Guerrero para saber su actualidad”, comentó Fossati al respecto. El técnico de la bicolor considera a Paolo pieza importante dentro de su universo de jugadores; pero para eso es fundamental que tenga continuidad y ritmo competitivo. A juicio del uruguayo, Guerrero necesita encontrar equipo en los próximos días, hacer pretemporada y jugar la mayor cantidad de minutos hasta una futura convocatoria a la selección.

Paolo Guerrero es jugador libre después de no continuar su vínculo en el LDU de Quito.





