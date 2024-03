Yordy Reyna no anota hace más de siete meses en Rusia y no fue llamado por Jorge Fossati a la selección peruana. (Foto: AFP)

Yordy Reyna es uno de los pocos futbolistas peruanos que ha logrado mantenerse vigente en el extranjero por muchos años. Pese a que en cada inicio de año sale algún rumor sobre su posible regreso a la Liga 1, para volver a vestir la camiseta de Alianza Lima, el delantero tiene claro que a sus 30 años todavía le queda un tiempo más de recorrido en el exterior. Sin embargo, no ha podido consolidarse como un habitual en las convocatorias de la selección peruana, ya que en sus últimos llamados no ha rendido lo esperado y quedó afuera los primeros amistosos de Jorge Fossati al mando de la ‘Bicolor’. Además, su presente en Rusia no es el mejor.

Desde su debut en 2011 con Alianza Lima, Yordy Reyna se mostró como un delantero prometedor y una opción para el futuro de la selección peruana. Sus buenas actuaciones en la liga local, como también en el Sudamericano Sub-20 de 2013, le valieron para ser fichado por el Red Bull Salzburg. Tras tener poca continuidad en el club de Austria y jugar en otros equipos como cedido, el delantero llegó a la MLS en 2017 y se mantuvo hasta 2022, cuando regresó a Europa para firmar por el Torpedo Moscú de Rusia, que actualmente juega en la Segunda División de ese país. La actualidad de Yordy Reyna Yordy Reyna llegó al Torpedo Moscú de Rusia en febrero de 2023 con el objetivo de salvarlo del descenso, pero no pudo cumplir con el objetivo. Esta temporada, el equipo del delantero nacional juega la Segunda División, conocida como la Primera Liga Rusa, donde ha sido muy irregular y se encuentra en el puesto 12 de la tabla de posiciones, a 12 puntos de los puestos de Play-off para disputar un lugar para ascender. Yordy Reyna en el Torpedo Moscú de la Primera Liga Rusa. (Foto: Foto: Torpedo Moscú) La ‘Magia’ ha disputado esta temporada 19 partidos en la liga, anotando en tres oportunidades (la última vez en agosto de 2023) y ha dado dos asistencias. A estas estadísticas se le suma un partido por Copa de Rusia, donde jugó los 90 minutos y dio un pase gol. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para llamar la atención de Jorge Fossati y lo convoque para los amistosos ante Nicaragua y República Dominicana en la fecha FIFA de marzo, ya que el uruguayo considera que en la parte ofensiva hay jugadores con mejor actualidad. A más 10 años de su último gol con la selección peruana La última aparición de Yordy Reyna con la selección peruana fue en un amistoso ante El Salvador en septiembre de 2022, que ganó la ‘Bicolor’ por 4-1. El delantero inició el partido en el banco de los suplentes e ingresó a los 59 minutos por André Carrillo. En aquel momento, Juan Reynoso recién había asumido como entrenador del conjunto nacional y jugaba sus primeros amistosos para probar jugadores con miras al inicio de las Eliminatorias 2026. Sin embargo, el ‘Cabezón’ pareció no haber quedado conforme con el rendimiento del atacante y no volvió a considerarlo. Si bien Yordy Reyna tiene un pasado reciente con la selección peruana, no ha tenido la fortuna de convertir un gol en más de 10 años. El último tanto del delantero en la ‘Bicolor’ data de junio de 2013, con el que ayudó a vencer a Panamá en un amistoso por 2-1, cuando Sergio Markarían aún era el entrenador. En total suma solo dos goles en 28 apariciones con el cuadro nacional. Con goles de Yordy Reyna y Cristian Benavente, Perú venció a Panamá en amistoso jugado en 2013. (Video: CMD / Movistar Deportes) Yordy Reyna: ¿es opción para Jorge Fossati? “Nosotros tratamos de estar al tanto de todo futbolista peruano que esté en el exterior”, dijo Jorge Fossati en repetidas ocasiones cuando recién asumió el mando de la selección peruana. Es decir, Yordy Reyna sí está en el mapa del técnico uruguayo y podría ser opción en la ‘Bicolor’. Sin embargo, al no tener un presente bueno no fue considerado para la lista de convocados del entrenador para los amistosos ante Nicaragua y República Dominicana. No obstante, aún queda tiempo para la Copa América 2024, que será entre los meses de junio y julio, por lo que Yordy Reyna tiene la oportunidad de meterse en la lista. Aunque primero deberá mejorar sus números sobre el final de temporada y, sobre todo, su rendimiento. Si logra tener un mejor nivel que los demás futbolistas que compiten por un lugar en la ofensiva de la selección peruana, podría ser llamado por Jorge Fossati y así luchar por un puesto.

Andrés Manrique Periodista deportivo egresado de ISIL y Máster en Gestión Deportiva en Johan Cruyff Institute. Cuento con 8 años de experiencia en medios digitales.