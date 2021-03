Raúl Ruidíaz no posee la estatura o el peso de un ‘9’ tradicional, pero todo lo compensa con personalidad, destreza y goles. Su 1.67 m. no impidió su crecimiento futbolístico ni su destacado palmarés. Es parte de la historia de Universitario de Deportes, de Morelia de México y de Seattle en la MLS. Y si bien existe una cuenta pendiente con la Selección Peruana, hace oídos sordos a todos sus críticos: “No me preocupan, tampoco me minimizan”.

Aquí la palabra de la ‘Pulga’, quien le confesó a Depor que cada anotación tiene una dedicatoria especial: para Tatiana Misitich, su mamá: “A mí no me gustaba el fútbol, comencé a jugar por ella. Mi reina me llevó a Universitario a los ocho años, así que todas mis celebraciones son para mi mamá. En cada celebración me beso la mano, ahí está tatuado su rostro”.

¿Por qué no viajaste a Seattle?

Estoy tramitando la ‘Green Card’. Estoy esperando la cita del jueves (hoy), y según eso me dirán si puedo viajar o no. Ojalá no me retengan el pasaporte ni tenga que esperar más días.

Mientras tanto, entrenas con los seleccionados en la Videna: ¿conversaste con el ‘profe’ Ricardo Gareca?

Sí, yo me incorporé a los entrenamientos de la FPF tras la cuarentena obligatoria y con mi prueba negativa. Pasaron seis días y me prepararon como en una pretemporada. Me siento muy bien y con el profesor Ricardo siempre conversamos: está feliz que entrene para sumar ritmo físico. Le agradezco por su confianza, valoro mucho eso.

Soy buen profesional, en cada entrenamiento lo dejo todo, igual en los partidos. Y pese a que no se da el gol, voy a seguir dando lo mejor de mí hasta el día que me convoquen, y de no ser llamado, apoyaré a mi selección, como buen peruano que soy.

Ante las críticas por falta de gol (registra tres tantos en el proceso del ‘Tigre’), Ricardo Gareca respaldó tu trabajo con la selección...

Agradezco al profesor por darme la confianza, que es fundamental para un jugador. Depende de uno si se enfoca en las críticas, pero en mi caso ni me preocupo por eso. Es más, me escriben algunos comentarios negativos en Instagram, pero nada me minimiza. Lo más importante es la opinión de mi familia. En todos lados hice las cosas bien, me siento orgulloso de eso. A la selección vengo con la misma alegría de mi primera convocatoria, cuando entro al campo lo dejo todo, pero las cosas no salen. Seguiré trabajando para revertirlo, ojalá sea lo más pronto.

¿Preocupa el tema de la liberación de Seattle y que no puedas venir a la selección?

La cuarenta es diferente en cada Estado. Nos perjudica a los que jugamos en la MLS, pero es parte de la pandemia. Queremos estar en los partidos importantes, no juego desde el 11 de diciembre, en la final, hay otros compañeros que no tienen competencia desde noviembre.

¿Se están vacunando en Seattle?

Imagino que llegando me darán información. Tengo amigos que se han vacunado. Sería más fácil para volver a la selección, ya no tendría que pasar cuarentena, lo que perjudica a los clubes.

Así no tengas ritmo de competencia y haya problemas por la cuarentena en la MLS, ¿esperas jugar en La Paz?

Sí, y es que nos jugamos todo ante Bolivia y Venezuela. No hay que preocuparnos si es altura, si hace calor o frío, pues iremos a buscar el resultado. No importa el escenario, iremos con todo.

Hace poco, Miguel Trauco dijo: “Esperen que se le abra el arco, entrarán todas...”

Miguel me para fastidiando, pero yo no quiero callar bocas. ¿A quién voy a defraudar? Jamás entro al campo con actitud negativa. Sé lo que valgo, yo estoy muy orgulloso de las cosas que he logrado. Si se abre el arco es por perseverancia, trabajo y yo estoy en la búsqueda del gol.

Zurdazo de Miguel Trauco al corazón del área que es aprovechado por Raúl Ruidíaz, quien de un fuerte remate abre el marcador en La Paz...

Sería lindo, ¿no? Yo estoy soñando con eso a cada rato. Por ahora, hay que seguir trabajando.

¿A qué compatriotas sigues en el extranjero?

Me encanta Pedro Aquino. Un excelente jugador, más en América. Me siento feliz y orgulloso que le vaya muy bien. Me encantaría que juegue en la ‘U’, porque es un jugador distinto. Además, dentro y fuera del campo es igual. Es uno de los jugadores que más me llama la atención, igual que Renato Tapia, que Cuevita... espero que todos sigan así.

¿Gianluca Lapadula ya entró en sintonía con ustedes?

El grupo lo acogió bien, lo hizo sentir cómodo. Se sintió muy feliz, está muy contento con el grupo. Con su español masticado, pero se le entiende.

¿Hay más competencia por la ‘9′?

Sí, cada vez salen más chicos. Hay que esforzarse más. Hay buenos delanteros como Valera, Olivares, la competencia es buena.

Raúl Ruidíaz fue campeón con Universitario en 2009 y 2013 (Foto: GEC)

Universitario y el lazo que nunca se rompe con un Ruidíaz

Hace poco visitaste el Monumental, posaste en un mural donde estaba tu rostro. ¿Qué sentiste al volver a casa?

Sí, fui con mi hijo, le conté dónde había jugado, lo que significa la ‘U’. A la ‘U’ le debo todo. Abrió mi camino y me formó en menores. Veo en el Monumental mi imagen, y me siento feliz. He dado muchas alegrías a Universitario. Soy el último goleador histórico, y varias estadísticas más. La gente valora cómo amaba a la ‘U’ dentro del campo.

¿Tu hermano, Yamir, es parte del primer equipo en la ‘U’?

Yamir es como mi hijo, siempre rezo y le envío buenas vibras. Lo más feliz sería que mi hermano inicie su camino en Universitario. Tiene todas las condiciones para triunfar, si se lo propone. Está bien encaminado.

¿Lo aconsejas a diario?

Estoy muy feliz con él, pues unos amigos me comentaron que Yamir está entrenando muy bien. Y al escuchar eso, me sentí muy orgulloso. Para todo tienes que ser el mejor y esperar tu oportunidad.

Ya que Ángel Comizzo lo haga debutar...

(Risas). Ya depende de Yamir. Está trabajando muy bien, ya comenzará a escribir su propia historia en Universitario.

Cuando cuelgues los botines, esperas reencontrarte con un Yamir consolidado en Universitario...

Es uno de mis sueños, no estamos lejos. He hablado con muchas personas y lo están siguiendo. Me encantaría. Siempre digo: “Yo soy Raúl Ruidíaz, y él es Yamir Ruidíaz. Tiene que ganarse su propio nombre”.

¿Es real que hace poco hubo una propuesta para volver a Universitario?

Sí, pero económicamente era imposible que un equipo de la MLS te preste y te expongas a lesiones o contagios, más es por ese lado que un tema económico, ya que solo era un par de meses. Era imposible que Seattle me preste.

¿Te llamó Ángel Comizzo?

Sí, yo encantado de volver a la ‘U’, pero le expliqué las cosas. Ángel es un gran entrenador, me hizo llegar a un nivel espectacular. Ese 2013 lo ganamos todo. Me encantaría ser dirigido por él y todo vino a raíz de los préstamos de jugadores de la MLS que se hablaba, pero era imposible.

¿Qué opinas sobre las administraciones en Universitario?

Se ha visto tantas cosas. El año pasado llegaron a una final, podrá haber muchos problemas, pero dentro del campo son los jugadores los que tienen que jugar por la camiseta y olvidarse de todo. Este año tienen que campeonar, de todas maneras.

¿Sigues el desempeño de los atacantes de la ‘U’?

Sí, a Jonathan Dos Santos. Muy aguerrido y hacía sentir la camiseta. Gran delantero, de área, fuerte, es lo que reflejaba. Por eso le fue bien, ahora dio salto a México (Querétaro). También a Enzo Gutiérrez, lo enfrenté en Chile. Valera juega muy bien. Todos los que llegan a la ‘U’, le irá muy bien.

¿Piensas en alentar a la crema desde tribuna norte?

Cuando jugaba en la ‘U’, era uno de mis sueños. Hablé con amigos, pero no se pudo concretar. Sigue siendo mi sueño ver un partido desde norte. Desde chico lo hice, pero falta ahora de grande. Ya cuando debute mi hermano en la ‘U’, sin pandemia, iré a norte.

Los otros retos

¿Qué sueños te faltan en el fútbol?

Yo me enfoco en el ahora, en el presente. Por ahora, ser campeón con Seattle en la MLS, ver debutar a mi hermano Yamir en Universitario y ganar todos los partidos con la selección.

Con tu registro de goles le abriste puertas a más peruanos en México y ahora en la MLS...

Que un peruano sea goleador, le abre las puertas a más compatriotas, y eso me hace feliz. Cada peruano que juega en el extranjero debe pensar en eso. Gracias a Dios las cosas me fueron bien en México, ahora en Estados Unidos, y seguiré haciéndolo.

Equipo donde juegas, dejas huella...

Yo me siento orgulloso de mi trabajo. Donde he jugado siempre me han recibido muy bien, eso influye también para cualquier extranjero. Tengo 30 años y un contrato de un par de años más.

¿Está dentro de tus objetivos jugar en otro país?

Estoy muy feliz en Estados Unidos. No estoy pensando en el futuro, voy a hacer las cosas bien. Mi familia también está contenta acá.

¿Cuándo cuelgues los botines, seguirás ligado al fútbol?

Por ahora no quiero pensar en eso. Desde ya me entristece dejar el fútbol, pero me encantaría ser entrenador. He tenido tantos entrenadores buenos, que han sido futbolistas. Como entrenador, sería muy exigente, a muerte con los entrenamientos. Pero más adelante quiero seguir mi carrera... igual deseo vivir más el presente.

¿Qué técnicos marcaron tu carrera?

De todos aprendí: Ángel Comizzo, Ricardo Gareca, Jorge Sampaoli, Juan Reynoso, ‘Chemo’, Brian Schmetzer (Seattle) y Roberto Hernández (Monarcas).

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.