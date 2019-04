La razón por la que Óscar Pinto no fue titular todos los partidos del Sudamericano [VIDEO]

Óscar Pinto fue uno de las gratas sorpresas que dejó la participación de la Selección Peruana en el Sudamericano Sub 17. El volante no solo hizo ‘diabluras’, sino que también se acostumbró a marcar goles decisivos, como los que hizo ante Uruguay.

Claro, Óscar Pinto fue de menos a más durante el Sudamericano. Comenzó como suplente y luego se ganó un espacio en el equipo titular. Carlos Silvestri hizo que el futbolista explote lo mejor de sus habilidades.

“Oscar no fue Óscar mismo hasta el Sudamericano mismo. Si miramos el tema de amistosos internacionales, fue un jugador interesante pero no era inicialista. Él despega en el torneo. Despegó en un escenario de alta competencia”, afirmó el técnico de la Selección Peruana Sub 17.

Es preciso señalar que Óscar Pinto no fue titular en los primeros tres cotejos que la Selección Peruana afrontó en el Sudamericano Sub 17. El volante no empezó ante Chile, Venezuela y Bolivia.

“Es un jugador que se ganó la posición durante el mismo torneo”, concluyó el técnico de la Selección Peruana Sub 17, que continuará con el proceso formativo de jóvenes talentos.

Carlos Silvestri tiene contrato vigente con la FPF. Aquí la entrevista. (Violeta Ayasta / Video: Depor)

