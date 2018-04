Selección Peruana: ¿cómo va la recuperación de Alberto Rodríguez? 

No es un año fácil para Alberto Rodríguez. El defensa de la Selección Peruana apenas jugó cuatro encuentros con Junior de Barranquilla, por culpa de dos inoportunas lesiones en la pierna izquierda. La última, incluso, una semana antes de la gira a EEUU, tras un tirón en el muslo posterior.

Una situación inusual en el ‘Mudo’, quien solía estar apto para la bicolor. Sin embargo, la lesión no paró en seco a el 'Mudo', ya que la semana siguiente volverá a trabajar con balón y se espera que retorne para visitar a Alianza Lima por la Copa Libertadores.

► Alexi Gómez y una conmovedora carta a Yotun: “Eres mi ídolo”

De todas formas, no se apresurarán los plazos, ya que Alberto Rodríguez no quiere salir de la lista mundialista, en caso le recrudezca alguna molestia. Igual, Gareca tiene un plan B con Anderson Santamaría en el ‘11’ de la Selección Peruana.

‘Vikingos’ alertas



En tanto, en Dinamarca se prendieron las alarmas con la lesión en el muslo posterior izquierdo de su capitán, Simon Kjaer, durante la liga española. El defensa espera que no sea de cuidado. “Nunca se sabe qué puede pasar con este tipo de lesiones y no sé si llegue a plenitud para el Mundial. Espero que no complique”, dijo el central de Sevilla.

Igual, los daneses tienen otras opciones, pero no de la categoría de Kjaer. A 69 días del debut de la Selección Peruana ante Dinamarca, los técnicos están en vilo. Ambos necesitan de sus referentes.



► ESPN sobre Perú: “No creo que se conforme con llegar a octavos de final del Mundial”