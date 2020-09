Renato Tapia sitúa a la Selección Peruana entre las favoritas para lograr la próxima Copa América 2021, que se disputará en Colombia y Argentina, después de ganarse “el respeto” de sus rivales en las últimas competiciones.

“Perú tiene que aspirar a lo más grande. En la anterior Copa América ya lo demostramos, y la siguiente no puede ser una excepción, vamos ir allá a por lo más grande. Esperemos ganar la próxima Copa América, el año pasado ya estuvimos cerca de conseguirlo”, declaró el actual mediocampista del Celta de Vigo en una entrevista con la Agencia Efe, donde habló sobre sus próximas aspiraciones.

El equipo peruano dirigido por Ricardo Gareca logró el subcampeonato en la Copa América Brasil 2019, un año después de lograr una histórica clasificación para el Mundial de Rusia, donde Perú disputó su primera cita mundialista en 36 años.

“En estos últimos años volvimos a obtener el respeto que tanto pedíamos pero no lográbamos tener. Creo que ahora a Perú no se le ve como una selección más, de que por ahí vamos a Perú y nos vamos a llevar los tres puntos. Nos hemos ganado el respeto y nuestros rivales ya saben a qué juega Perú”, manifestó Tapia.

El mediocentro, una de las sensaciones del Celta en este arranque de LaLiga, se siente “orgulloso” de haber contribuido a devolver a la ‘Blanquirroja’ a un Mundial, y ve a su selección “en el buen camino” para repetir experiencia en Qatar 2022.

“Ahora que lo veo por redes sociales o por vídeo, me llena mucho orgullo el poder estar en ese equipo. Me da mucha felicidad saber que dentro de 30 o 40 años le voy a enseñar a mis nietos lo que sucedió ese día”, asegura Tapia.

“Un líder”, ahora del Celta

Tapia es una de las sensaciones del nuevo Celta de Vigo de Óscar García Junyent. Ha recalado en el campo de Balaídos tras despuntar en el fútbol holandés, a donde emigró con 17 años para vestir las camisetas de Twente, Willen II y Feyenoord.

Ahora, con 25 años, le llega el reto más importante de su carrera: triunfar en LaLiga. Se define como “un líder”, y no esconde que ha tenido que trabajar duro para adaptarse a la exigencia del campeonato español. Para él no hay dudas: el Celta tiene que ser un aspirante a Europa.

“La gente me ha recibido de la mejor manera. Pasé mi cumpleaños aquí (28 de julio), no pensé pasarlo porque no conocía a mucha gente, pero al final lo pasé muy bien, es uno de los mejores recuerdos que tengo. El hecho de estar en un lugar donde te sientes querido, donde sientes que puedes hacer las cosas bien, es muy importante para mí. De momento todo va de maravilla”, indicó en la entrevista.

“Es un orgullo poder vestir la camiseta del Celta (...) Tenemos un equipo muy ambicioso, con ganas de crecer y de pelear por quedar entre los seis o siete primeros, de poder llegar a una competición europea. En este momento eso es primordial, es lo que queremos tanto los jugadores como el entrenador”, agregó.

Fuente: EFE