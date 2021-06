Renato Tapia es hoy en día un jugador de clase mundial. Su excelente temporada con Celta de Vigo en LaLiga lo han catapultado a ser considerado en el radar de los grandes clubes en Europa. Por ello, es todo un lujo tenerlo dentro de la Selección Peruana. Este martes lo evidenció así tras habilitar magistralmente a Gianluca Lapadula, para lo que fue el primer gol en Quito por intermedio de Christian Cueva.

Atrás del ‘Cabezón’ hay decenas de chicos que actualmente militan en las selecciones juveniles, quienes sueñan con emular lo hecho por el futbolista nacional fuera de nuestras fronteras.

Dentro de este grupo de futbolistas está Jimmy Pérez, actual mediocampista del Sport Huancayo. Él tuvo la oportunidad de ser sparring de la Blanquirroja hace unos días y quedó asombrado por las cualidades futbolísticas de Tapia durante los entrenamientos en la Videna.

“Todos eran muy buenos, pero el jugador que más me impresionó fue Renato Tapia. Es un líder dentro del campo. Dirige a sus compañeros, sabe cómo posicionarse, marca bien, tiene una gran capacidad para distribuir el balón. Sabe cuándo ir a atacar, cuándo no hacerlo. Verlo me ayudó muchísimo para seguir aprendiendo”, dijo a Depor.

“Se nota de lejos que milita en el fútbol europeo. Lo que más me llamó la atención es que antes de recibir el balón ya se sabe a quién darle el pase. Lee muy bien el juego”, agregó.

Jimmy Pérez se formó en Sporting Cristal después de ser captado por el club rímense en su natal Chimbote. Después de varios años en el Rímac partió esta temporada a Sport Huancayo como jugador libre, donde sumó seis partidos durante la Fase 1. Tras su debut ante Deportivo Binacional, Wilmar Valencia lo empezó a considerar como parte importante de su pizarra. Hoy aguarda tener mayor protagonismo y consolidarse en el conjunto de la Incontrastable.





