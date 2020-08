El fútbol siempre da oportunidades a quienes luchan desde abajo para hacerse un nombre y a quienes nunca bajan los brazos pese a las piedras que puedan encontrar en su camino. Entre los convocados a la selección peruana de Ricardo Gareca hay buenos ejemplos: David Dioses, Sandro Rengifo y Raziel García. Ellos pasaron por la Copa Perú y Segunda División.

El camino de los Dioses

David Dioses, volante de Deportivo Municipal, pasó por la Copa Perú cuando no tenía DNI y defendió al José López Pazos de Carmen de la Legua, equipo de su barrio. El año pasado descendió con Unión Comercio y tuvo la mala fortuna de recibir la cartulina roja en el último partido en la Liga 1, frente a Alianza Lima. Pese a ese detalle, no bajó los brazos.

Por eso, las lágrimas de alegría junto a su madre Janet Agurto Gamarra, al enterarse de que fue convocado a la selección peruana. El video se volvió viral y está en todas las redes sociales.

“Es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Hay mucha emoción por ver a mi mamá llorar, porque mis logros son el fruto de ella. Mis padres siempre me apoyaban por más que a veces no tenían para comer”, contó.

David Dioses es una de las novedades de la Selección Peruana. (Foto: José López)

El mediocampista de la ’Academia’ agradece la oportunidad y promete no defraudar la confianza de Ricardo Gareca. “Nunca tenemos que bajar los brazos. Hay que ser perseverantes y humildes para llegar a lo que quieres ser. Me costó bastante, he pasado por muchas cosas que muchas personas no saben. No es suerte, es solamente el comienzo, falta mucho por trabajar y creo que no voy a defraudar”, agregó.

A pasos gigantes

La carrera de Sandro Rengifo también comenzó en la Copa Perú. Torinito y Deportivo Márquez de Ventanilla, Social Audaces de Lurín y Deportivo Huracán de Canta fueron sus primeros clubes. Eso sí, uno de sus pasos más importantes fue en Sport Áncash, con el que llegó hasta cuartos de final en 2015.

Con Sport Áncash también estuvo a un paso del ascenso en 2016, pero en la Segunda División. El cuadro huaracino quedó igualado en puntaje con Cantolao y perdió el título en un duelo extra en Matute.

Rengifo se levantó de ese golpe y en 2017 llegó a Alfonso Ugarte de Puno. Otra vez se quedó muy cerca y llegó hasta octavos de final. Eso sí, sus buenas actuaciones sirvieron para llegar a Cantolao, cuadro con el que debutó en Primera en 2018 y en el que actualmente juega.

Sandro Rengifo defendió a Alfonso Ugarte en 2017.

Su 1.67 metros de estatura no fueron impedimento en los torneos de ascenso. Al contrario, le sirvió para superar rivales. Lo mismo ha pasado en Primera, donde ya tiene 10 goles.

Caer y levantarse

Otro futbolista que venció las adversidades es Raziel García. Seleccionado nacional sub 17 en 2011, compartió equipo con Andy Polo, Miguel Araujo y Wilder Cartagena. Es más, hasta le marcó un tanto a Argentina, que en sus filas tenía a Leandro Paredes (hoy jugador del PSG de Francia).

Por eso, la carrera de Raziel García pintaba bien. Encima, al año siguiente debutó con San Martín y hasta marcó su primer tanto en Primera. No tuvo regularidad, tampoco explotó y en 2017 pasó a las filas de Unión Huaral, cuadro de la Segunda División.

Bajar de categoría no significó el final de su carrera. Al contrario, le sirvió para tomar impulso. En Unión Huaral se puso la ’10′ en la espalda, jugó 25 partidos y marcó cinco goles. Quedaron cuartos.

Raziel García jugó en Unión Huaral en 2017.





Al año siguiente firmó por César Vallejo y con ‘Chemo’ Del Solar su carrera siguió en ascenso. Con el cuadro trujillano se proclamó campeón y volvió a Primera por la puerta grande. Hoy es una de sus figuras.

