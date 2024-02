En quincena de julio de 2022, una noticia causó revuelo en el fútbol peruano. Y es que, tras lograr la tan ansiada clasificación a una cita mundialista (luego de 36 años de ausencia), Ricardo Gareca dejó de ser director técnico de la Selección Peruana. A más de un año y medio de dicho acontecimiento, la interrogante sobre su partida sigue latente, siendo el mismo estratega argentino -hoy entrenador del combinado chileno- el encargado de dar luces sobre lo que ocasionó esa ruptura de las negociaciones con la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“El presidente (Agustín Lozano) y el director deportivo Juan Carlos (Oblitas) tienen que responder las razones por las que me fui. Ellos entendían que esa fue la opción que tenían que negociar y yo entendía que no era la forma. Entonces, dimos por terminada las negociaciones. Yo no quise saber más nada y me corrí, porque fue de una manera que no va con mi forma de ser”, sostuvo el DT en diálogo con Latina.

En esa misma línea, Ricardo Gareca aprovechó la ocasión para hablar sobre su llegada a ‘La Roja’, uno de los rivales históricos de la Selección Peruana y de cómo se dio la decisión de asumir el reto ante el clásico oponente del combinado blanquirrojo, el mismo que -desde su punto de vista- posee un gran aprecio hacia nuestros compatriotas.

“Yo tengo la posibilidad de trabajar donde quiera. Chile mostró un interés importante por contratarnos y por eso acepté. Ahora, me parece -por lo que he visto en pocos días- que la rivalidad con Chile es más del peruano hacia el chileno que viceversa. Yo diría que el chileno tiene un gran cariño por los peruanos”, declaró el estratega argentino.

¿Hubo propuestas de Alianza Lima y Universitario?

Antes de que Ricardo Gareca le de el ‘sí' rotundo a la Selección de Chile, su nombre sonaba con fuerza en los pasillos de Alianza Lima, donde -luego de la salida de Mauricio Larriera- estaban más que interesados por sumar al ‘Tigre’ a sus filas con la intención de darle un salto de calidad a su plantel principal.

Del mismo modo, luego de la llegada de Jorge Fossati a la Selección Peruana, en Universitario de Deportes también se ilusionaron con un posible retorno del estratega argentino a tienda crema (los dirigió en 2007 y 2008, consiguiendo el Torneo Apertura de este último año), más aún en el año que celebran su centenario.

Si bien Ricardo Gareca confirmó que hubo intenciones de los ‘compadres’ por iniciar una negociación con su comando técnico, explicó los motivos por los que decidió ser sincero con ambos clubes y no darles la posibilidad de abrir una conversación más profunda con el fin que tenían de incorporarlo.

“No hubo contacto directo, pero me preguntaban si podían hablar y yo les dije que en estos momentos no. La idea era tratar de despegar un poco, no del país porque yo tengo cuestiones personales, después de tantos años, pero sí laboral y profesionalmente aislarme un poco de todo esto”, agregó.

Los números de Gareca en la Selección Peruana

Ricardo Gareca llegó en 2015 y logró poner a Perú en una cita mundialista después de 36 años, a Rusia 2018. Además, llevó a ‘La Bicolor’ a la final de la Copa América en Brasil 2019, más allá de los números que logró sumar a lo largo de dos periodos: 96 partidos, de los cuales 39 fueron triunfos, 23 empates y 34 derrotas. Además, alcanzó 120 goles a favor y 108 en contra.





