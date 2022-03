Intento tras intento y la Selección Peruana no conseguía clasificar a un mundial. La última vez había sido en España 1982. Una sequía que se había apoderado del fútbol peruano. Pero las malas rachas están para romperse, y así fue cuando llegó Ricardo Gareca al equipo nacional. Debutó hace exactamente 7 años y desde entonces no ha parado de cosechar logros, como ser el artífice de que la bicolor vuelva a disputar una Copa del Mundo, 36 años después, en Rusia 2018. Puso al combinado patrio en la órbita internacional.

Su palmarés con la Selección Peruana departe por sí solo, pues ha tenido un notable desempeño en Copas América: tercer lugar en Chile 2015, subcampeón en Brasil 2019 y semifinalista en Brasil 2021. Y en Eliminatorias, como visitante, venció por primera vez a Ecuador en Quito y a Paraguay en Asunción. Es, además, el técnico que más veces ha dirigido al cuadro inca: un total de 94 ocasiones. Sacó al Perú del profundo hoyo en el que estaba metido.

Hoy, el hincha peruano, gracias al ‘Tigre’, vuelve a soñar. Como sucedió en Rusia 2018, el seleccionador nacional ha llevado al plantel a un nuevo repechaje, tras vencer 2-0 a Paraguay en el Estadio Nacional. El rival saldrá del duelo que sostendrán Emiratos Árabes Unidos y Australia en junio próximo. No obstante, independientemente del resultado, Gareca está a punto de repetir la historia de hace cuatro años y hacer que Perú, de manera consecutiva, compita en un nuevo Mundial.

A raíz de esta segunda clasificación a un repechaje, Depor conversó con periodistas de diversos medios sudamericanos para conocer la opinión que tienen sobre el ‘Tigre’ Gareca y su proceso con el combinado patrio durante las Eliminatorias a Qatar 2022, así como de una posible continuación al mando del ‘equipo de todos’.

Destacaron su proceso en las Eliminatorias

“Lo que ha hecho Gareca con Perú es un trabajo increíble”, dice Raisa Simplicio, de Brasil Global Tour. “Lo califico como uno de los mejores trabajos con una selección en los últimos años, junto a lo que viene realizando Tite en Brasil. Los dos hoy son los mejores trabajos de un entrenador en una selección”, apuntaló la reportera.

Es la misma línea, Fernando Berdeja, corresponsal de ESPN en La Paz, Bolivia, resaltó la labor de Gareca a través de un símil con las historietas. “Gareca los agarró uno por uno y les dijo: ‘Usted ahora es Superman; usted, Batman; usted, Aquaman; usted, el Capitán América’. Los volvió a todos superhéroes. En esa tónica, al igual que en los cómics y en la vida, puede aparecer un Guasón y amargarte la existencia, pero eres tan fuerte que te repones inmediatamente. Esto le pasó a Christian Cueva, por ejemplo. Lo reventaron con críticas luego de su error en salida frente a Bolivia. Sin embargo, lo bancó, sabiendo lo que tenía para dar. Hizo que (los jugadores) se la crean y que podían provocar el milagro”, expresó.

A su turno, Felipe Espinal, de ‘Zona Libre de Humo’ de Colombia, subrayó que el ‘Tigre’ logró que la selección peruana se vuelva a tener confianza. “Llegar a dos repechajes seguidos después de varios fracasos ha sido importante. Perú ha crecido en su fútbol. Y más allá de cualquier cosa, levantó en la segunda vuelta de Eliminatorias y por eso hoy está donde está. Le ganó a Colombia en Barranquilla y creo que ese fue el partido vital para los peruanos. Como lo manifestó Gareca, ganaron una final a Colombia”, dijo.

Jugadores de la selección peruana expresaron su emoción por clasificar al repechaje. (Foto: FPF)

Técnico de talla internacional

Si con la clasificación de Perú a Rusia 2018 Ricardo Gareca ya se ratificaba como un técnico de nivel, rumbo a Qatar 2022 ha continuado consolidándose en el plano internacional. Para Óscar Portilla, de ‘El Canal del Fútbol’ de Ecuador, lo realizado por el ‘Tigre’ con el equipo peruano le ha permitido seguir creciendo.

“Para mí, lo que ha hecho es muy importante y lo hace crecer, sin ninguna duda, a nivel internacional, porque el hecho de tener una clasificación y tener un partido a una segunda clasificación a una Copa del Mundo deja muy bien sentado su trabajo y su capacidad. Lo de Ricardo Gareca es bastante bueno, con cosas que mejorar”, señaló el periodista.

Diego Osorio, relator de Radio Bio Bio de Chile, también destaca al entrenador de Perú por haber “conformado una gran selección” producto de la combinación del equipo que jugó en Rusia 2018 con el nuevo plantel, con los nuevos valores. “Es mérito importante de él y también de los jugadores históricos y nuevos que conforman la selección. (...) Su situación a nivel internacional, y más en Sudamérica, es supervalorada, teniendo en cuenta que ya aparece en equipos y selecciones como el caso de Vélez o la propia selección chilena que lo tienen como proyecto a futuro como entrenador”.

“Suceda lo que suceda”, remata Berdeja, desde Bolivia, “Gareca entra cómodo al top cinco de técnicos inteligentes, prácticos, consecuentes y cotizados de esta parte del mundo”.

La llegada de Lapadula

Ricardo Gareca fue uno de los primeros interesados en que Gianluca Lapadula juegue por la selección. Y lo consiguió, finalmente, para las Eliminatorias a Qatar 2022. Para el periodista Javier Semeler, de ‘El Mundo es un Balón’ de Venezuela, esta decisión fue acertada y ayudó a la mejora de la escuadra rojiblanca.

“El hecho de haber traído a Lapadula creo que es uno de los mayores méritos que tiene Gareca y la Federación, porque era un delantero que necesitaban cuando Paolo Guerrero no estaba en su mejor momento. Lo trajeron y consiguieron un modelo en el que no solamente él salga potenciado, sino que también potencie a sus compañeros. Eso es algo que logró Gareca. Y que tiene mucho mérito él, porque no es solo ponerlo a jugar y ya, sino ofrecer un proyecto, un espacio en donde se sienta importante”, declaró.

Ricardo Gareca junto a Gianluca Lapadula. (Foto: EFE)

Se debería quedar en la selección

La gran incógnita es si Ricardo Gareca se quedará luego de disputado el repechaje y el Mundial (de clasificar). El hincha, al menos, la tiene clara: quiere que el técnico argentino siga dirigiendo al equipo nacional. De similar idea es el periodista colombiano Felipe Espinal, quien aseguró que “lo que está bien, se deja quieto, no se toca”. Su opinión coincide con Raisa Simplicio, quien indicó que “Gareca aún tiene muchísimo que aportar a la selección peruana”.

Por su parte, Gonzalo Gabriel, de La Oral de Uruguay, sostuvo que “Perú tiene la posibilidad de que (el ‘Tigre’) siga”. “Creo en los procesos largos. Va a depender de Gareca y de las posibilidades nuevas que tenga en cuanto a poder crecer como entrenador”, acotó. También dijo que, de quedarse el técnico, junto a la Federación deben reforzar el trabajo formativo y “seguir generado desde abajo esa mentalidad (competitiva) que hoy trabaja la selección mayor”. Señaló, asimismo, que debe haber cambios generacionales, pero que se tienen que ir haciendo de “forma gradual, de manera que no se sientan tanto”.

La mirada desde Perú

Desde Lima, el periodista Fernando Egúsquiza, de Latina, aseguró que, sin duda, traer a Ricardo Gareca a la selección ha sido “la mejor decisión que ha tomado la FPF desde su creación, porque estamos hablando del entrenador más exitoso que ha pasado por el Perú” y que “ha calzado perfectamente, porque ha sabido entender la idiosincrasia del futbolista peruano”.

Calificó, además, el proceso en estas Eliminatorias como “excelente”. “Como bien indica Gareca, este equipo ha tenido capacidad de reacción y se ha opuesto a la adversidad. Creo que ha sido una campaña de menos a más que lo ha llevado a meterse en el repechaje de manera absolutamente justa”, prolongó Egúsquiza, quien también señaló que, incluso quedando fuera del Mundial, el combinado patrio debería seguir contando con el ‘Tigre’ en sus filas para que el ciclo continúe.

“En el contexto internacional, Ricardo Gareca hoy es un entrenador bien visto y podría, sin duda alguna, ser tentando por algunas de las selecciones que no han logrado clasificar. No me sorprendería que Colombia, Chile o Paraguay, que son selecciones que no han encontrado un rumbo con sus actuales entrenadores, puedan mirar a Ricardo Gareca como una posibilidad. Esperemos que no, porque lo queremos un buen rato en el Perú”, concluyó.





