Ricardo Gareca confirmó la presencia de Carlos Zambrano y Pedro Aquino en la nómina de la Selección Peruana para la próxima fecha triple de octubre de las Eliminatorias, dando a conocer el motivo por el cual decidió volver a abrirle las puertas del combinado incaico a ambos jugadores.

“Queremos tener a todos los jugadores, más allá de la cantidad. Poder elegir de la mejor manera porque tenemos ocho amonestados más un suspendido. Eso genera que busquemos contar con todos los jugadores”, sostuvo el ‘Tigre’ en conferencia de prensa.

Por otro lado, el estratega de la Selección Peruana destacó que es un momento crucial en las clasificatorias, por lo que todos los elementos llamados a entrenar en Videna deberán unir fuerzas y evitar individualizar los objetivos, ya que todos están empujando el barco hacia una misma dirección.

“No me gustaría apuntar a determinados jugadores. Siento que es el momento de completar la lista y estemos todos juntos. No me gustaría individualizar. Creemos que debemos estar en este momento todos”, agregó el estratega argentino del combinado nacional.

Cabe destacar que no es común que Ricardo Gareca realice una convocatoria numerosa en la Selección Peruana, pero esta vez, consideró que ello era necesario, por lo que espera sacar el máximo provecho y sumar la mayor cantidad de puntos posibles ante Chile, Bolivia y Argentina.

“El hecho de una convocatoria numerosa tiene que ver con todas las circunstancias. En ese contexto, vemos más apropiado tenerlo a todos. Me interesa lo que puede pasar dentro del campo de juego y fuera del campo juego, el apoyo de la experiencia. Encontrarnos todos”, finalizó.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.