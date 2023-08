Una relación hecha a prueba de todo. Si bien Ricardo Gareca no es más entrenador de la Selección Peruana, el cariño que se creo y fortaleció con el tiempo sigue dando muestra de su existencia, luego de unas declaraciones del entrenador argentino, quien no dudó en recordar su paso por nuestro país en una entrevista brindada a un medio internacional. El ‘Tigre’ destacó el apoyo de la hinchada blanquirroja y el respeto que mostró por su labor. Ojo, con el DT argentino clasificamos al Mundial Rusia 2018 y llegamos a la final de la Copa América 2019.

“Perú es un país hermoso y el peruano es muy caluroso. La pasé muy bien en Perú, cuando se dieron los resultados y cuando no, me trataron bien en todo momento”, comentó el exestratega del combinado blanquirrojo en diálogo con Carve Deportiva.

Por otro lado, Ricardo Gareca también fue consultado sobre la llegada de Edison Cavani a Boca Juniors, donde el delantero uruguayo ya comparte vestuarios con Luis Advíncula, uno de los dirigidos que tuvo el ‘Tigre’ durante su paso por la Selección Peruana.

“No va a tener problemas para triunfar en Boca Juniors. Sus características se asemejan mucho a lo que es el club. Tiene actitud y es talentoso, además de tener todos los condimentos para entrar rápidamente en el gusto futbolístico del hincha de la institución Xeneize”, agregó el director técnico.

Cabe destacar que Ricardo Gareca se encuentra en calidad de entrenador libre, luego de su paso por Vélez Sarsfield de Argentina. Si bien las propuestas no han faltado para el DT, ha decidido no apresurarse en tomar una decisión final, pero no descarta volver a la actividad en los próximos meses.

Los registros de Gareca en la Selección Peruana

Ricardo Gareca llegó en 2015 y logró poner a la Selección Peruana en una cita mundialista después de 36 años, a Rusia 2018. Además, llevó a la ‘bicolor’ a la final de la Copa América en Brasil 2019, más allá de los números que logró sumar a lo largo de dos periodos: 96 partidos, de los cuales 39 fueron triunfos, 23 empates y 34 derrotas (la bicolor registró 120 goles a favor y 108 en contra).





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR