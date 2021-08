Hay incomodidad, pero ello no tapa el deseo de cumplir el objetivo con la Selección Peruana. Ricardo Gareca se mostró disconforme con los constantes cambios realizados en el fixture de las Eliminatorias, cosa que tendrá que dejar de lado para concentrarse de lleno en lo que será la jornada triple.

“Bueno, me tengo que acomodar a estas improvisaciones a último momento que supongo están más que nada vinculadas a la pandemia. Lo tengo que tomar con calma pero por sobre toda las cosas preparado para lo que se presente”, sostuvo el ‘Tigre’ en diálogo con el periodista argentino Martín Liberman.

Ricardo Gareca dejó en claro que la Selección Peruana está mentalizada en sacar los mejores resultados en las Eliminatorias, aunque le deja un claro sinsabor el culminar sus duelos con Brasil (ida y vuelta) antes de cerrar la primera ronda de las clasificatorias.

“No me gusta hacerme el malasangre por cosas que no puedo cambiar. Por eso prefiero estar enfocado, que me agarre enfocado para estar bien predispuesto para los partidos. Como han sucedido tantos cambios. Brasil antes que termine la primera ronda yo ya termino de enfrentarlos dos veces, algo medio inédito por lo menos en el caso nuestro”, agregó.

Perú mentalizado en sumar en las Eliminatorias

La Selección Peruana ha tenido una actuación destacable en la última edición de la Copa América, hecho que la colma de motivación para retomar con todo los duelos pendientes por las Eliminatorias a Qatar 2022. Es aquí donde la deuda es grande, pues a la fecha se ha sumado solo cuatro puntos en seis encuentros.

Por lo pronto, el cronograma de rivales para setiembre ya fue definida. Los duelos contra los ‘charrúas’ está programado para el jueves 2 de setiembre desde las 8:00 p.m., mientras que frente a los ‘llaneros’ será el domingo 5 a la misma hora, ambos en el Estadio Nacional. El choque contra la ‘Canarinha’ será el jueves 9 a las 7:30 p.m. en el Maracaná.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.