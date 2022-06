“Cuando lleguemos a Lima será momento de replantear cosas, de analizar, ahora lo único que pienso es en lo que ha ocurrido. Tengo el partido en la cabeza que me da vueltas. No es momento de hablar de la continuidad”, así de claro fue Ricardo Gareca , técnico de la selección peruana , respecto a su futuro. El ‘Tigre’ prefirió evitar explayarse acerca de lo que vendrá después de lo ocurrido este lunes ante Australia, en el repechaje a Qatar 2022 .

Y es que la incertidumbre está allí y mientras Ricardo Gareca permanezca en silencio nada estará claro. Lo que sí es real es que el contrato del argentino con la selección peruana acabó luego del partido contra Australia. Iba a renovarse automáticamente de clasificar a Qatar 2022, pero eso no fue posible y aunque ya tiene una propuesta de renovación, queda esperar si el argentino está dispuesto a seguir.

¿El fin de un ciclo?

Con 96 partidos dirigidos, Gareca ha marcado una época con Perú. Dirigió dos eliminatorias (Rusia 2018 y Qatar 2022), puso a la bicolor de vuelta en un mundial luego de 36 años y nos hizo subcampeones de América luego de más de cuadro décadas. A esto se suman las hazañas logradas como ganar en Quito, Asunción y Barranquilla, los récords rotos y la cantidad de alegrías que el ‘Tigre’ supo darnos en los siete años que ha estado al mando de la selección.

Quizá ahora no es posible apreciar la dimensión de lo logrado, pero lo que hizo Gareca fue crear un universo paralelo en donde el éxito era común y los triunfos un pan de cada día. Construyó una isla dentro de un mar llamado fútbol peruano, donde los recursos limitados y las autoridades hacen poco o nada para cambiarlo. Nos sacó de nuestra realidad y nos hizo sentir ganadores, heroicos y orgullosos de nuestra camiseta. Por eso la eliminación duele más, porque nos dimos cuenta de que todo es un oasis en medio del desierto.

Los números de Ricardo Gareca como DT de la bicolor:

Partidos dirigidos Ganados Empatados Perdidos 96 39 23 34

Gareca hizo mucho con poco. Fue el genio detrás del milagro y el principal responsable de cambiarnos de mentalidad. Llegó en 2015 para quitarnos el chip de los fracasos y colocarnos uno nuevo, uno totalmente ganador, en el que el futbolista peruano era mejor de lo que creía y cuyas virtudes técnicas estaban escondidas. Nos devolvió esa confianza olvidada y nos puso al mismo nivel que el resto de rivales en Sudamérica. Con base a trabajo, profesionalismo y resultados, el ‘Tigre’ nos hizo mejores y por eso cuesta aceptar que el fin de su ciclo con la selección es una de las opciones que contempla.

“Dentro de todo lo que ha hecho Gareca, hay algo sumamente impresionante. Cuando fuimos al Mundial de Rusia 2018 todos pensábamos que iba a cambiar el fútbol peruano. Pero no fue así. Todo ha venido en picada. Entonces, la pregunta es: ¿De dónde saca jugadores? Ricardo nos está salvando la vida”, afirma Germán Leguía, exfutbolista de la selección en España 1982 y amigo cercano a Gareca en su etapa como técnico de Universitario.

Al igual que él, no hay nadie en este país que esté de acuerdo con la salida del ‘Tigre’. Él representa la principal alegría de la nación, el motivo para sonreír, para confiar y creer que todo puede ser mejor. Por ello, el Perú no está preparado para aceptar el fin de su era. No estamos listos para recibir otra noticia tan dura como lo fue la eliminación a Qatar 2022.

“Los sentimientos en este momento son de dolor, nos embarga a todos porque sabemos del apoyo de la gente, el sacrificio que hicieron para venir tan lejos de todas partes del mundo y la gente que está en Perú, sé lo que moviliza la selección”, comentó el argentino.

Todas las competición que Gareca dirigió:

Competición Instancia Copa América 2015 Tercer lugar Copa América Centenario 2016 Quinto lugar Copa América 2019 Subcampeón Copa América 2021 Cuarto lugar Eliminatorias Rusia 2018 Quinto lugar Mundial Rusia 2018 Vigésimo lugar Eliminatorias Qatar 2022 Quinto lugar

Un camino bastante difícil

El mal cierre que ha tenido la bicolor en el proceso a Qatar 2022 ha dejado la puerta abierta a las especulaciones sobre el futuro de Gareca . El disgusto en su rostro durante el partido contra Australia fue evidente. Es consciente de que tuvimos un mal desempeño y de que el equipo no respondió como quiso. Se trabajó durante la semana, pero el juego estuvo lejos del mejor nivel. Y a eso se suma las pocas opciones de recambio que el DT tuvo en el banco.

De todas las maneras posibles de irse eliminados en un partido definitorio, esta fue la peor. Y pensando en caliente, Gareca podría ya haber decidido dar un paso al costado. Sin embargo, el ‘Tigre’ es una persona que analiza con cabeza fría, observa el contexto y toma una decisión. De momento, todavía no tiene claro qué pasará; pero lo cierto es que debe tomarse su tiempo, mirar el panorama del fútbol peruano desde afuera y luego evaluar la situación. ¿Es posible continuar al frente o resulta más sensato dar un paso al costado?

Gareca sabe que el material con el que cuenta en Perú es reducido, muchos de sus seleccionados tendrán más de 35 años para el siguiente mundial (Pedro Gallese, Luis Advíncula, Christian Cueva, Gianluca Lapadula) y los que vienen de atrás todavía no están al nivel requerido (Jairo Concha, Alex Valera, Santiago Ormeño). Tampoco aparecieron jugadores con proyección para la selección y así el camino es más difícil. A eso se suma los problemas del fútbol peruano, la poca infraestructura para el deporte, el mal trabajo dirigencial de los clubes profesionales y un sinnúmero de cosas que se deben mejorar en pro de nuestro balompié.

DOHA, QATAR - 13 DE JUNIO DEL 2022. Repechaje Internacional entre las selecciones de Perú (Conmebol) y Australia (AFC) que define la clasificación al Grupo D del mundial de Qatar 2022. Estadio: Ahmad Bin Ali Stadium Foto: Daniel Apuy / @photo.gec

El estratega argentino ya demostró que puede hacer un buen trabajo con muy poco. No obstante, luego de la eliminación, está más que claro que no es posible vivir de eso toda la vida. Lo ocurrido nos ha devuelto a nuestro universo, que no ha mejorado desde aquella clasificación a Rusia 2018. Hay mucho por hacer y poca voluntad por hacerlo. Eso puede ser determinante para el DT a la hora de decidir.

“Si él se encuentra a gusto, tiene que seguir. Además, se lo ganó a pulso, y si decide otros rumbos también estará en su derecho. En este mundo del fútbol somos una especie de trotamundos. Se nos hace muy difícil estar durante demasiado tiempo en un mismo lugar”, comentó Fernando Signorini, preparador físico, amigo y confidente de Diego Armando Maradona.

Está en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) el reto de convencer nuevamente a Gareca y proponerle una renovación; pero la decisión final la tendrá el argentino, quien -como ocurrió luego de Rusia 2018- se tomará seguramente un tiempo para elegir si da un paso al costado o continúa al mando de la bicolor.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR