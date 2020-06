La Selección Peruana encontró en Ricardo Gareca al entrenador ideal para lograr su vuelta a una cita mundialista. La conexión que hubo entre el entrenador argentino y el combinado bicolor se hizo más fuerte con el paso de los días, cosa que el estratega siempre toma en cuenta al momento de ser consultado si es que tomaría otras propuestas para dejar a la blanquirroja.

“Los tiempos de los equipos no dan con uno. No es tan sencillo. Por más que me vengan a buscar Boca Juniors y River Plate, no me voy de la Selección Peruana porque estoy con contrato. Lo mismo que Argentina ​o Vélez Sarsfield. Eso lo torna más difícil. Si llego a estar sin trabajo, existe una posibilidad; si estoy trabajando, es más complicado. Soy de esa característica. No sé si está bien o mal, pero así me manejé siempre”, sostuvo el ‘Tigre’ en diálogo con ‘El Clarín’.

Ricardo Gareca siempre prioriza a la Selección Peruana

Por otro lado, Ricardo Gareca tenía la maleta lista para enrumbar a Argentina y ver a su familia pero decidió posponer su viaje y permanecer en Lima. Depor confirmó que la aprobación del protocolo y la autorización del Instituto Peruano del Deporte (IPD) para el reinicio de los entrenamientos cambiaron los planes del DT de la Selección Peruana y por lo que se quedó en Lima.

Depor supo que la razón de no viajar a su país fue que Ricardo Gareca quiere estar en el país para cuando los jugadores vuelvan a entrenar en sus clubes. Según lo planeado por la Federación Peruana de Fútbol, los equipos entrenarán dentro de una semana, aproximadamente.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Ejercicios en casa: rutina fitness de piernas sin pesas - cuádriceps