¿Se viene una sanción? Ricardo Gareca se pronunció sobre el escándalo protagonizado por Christian Cueva [VIDEO]

Ricardo Gareca es uno de los que más cuidó, a lo largo de su estadía en la Selección Peruana , a Christian Cueva. Por ello, decidió darle un nuevo consejo a raíz del escándalo protagonizado por el volante nacional días atrás, cuando se le vio en un estado no óptimo para un deportista de primer nivel.

"Me gusta que puedan disfrutar la vida porque son jóvenes. Sin embargo, todos los excesos son malos. No he visto los acontecimientos, pero siempre me llega información", señaló el 'Tigre' en entrevista para Fútbol en América.



Ricardo Gareca no descartó que pueda tomar cartas en el asunto y sancionar a Christian Cueva con un no llamado a la Selección Peruana, aunque para que eso ocurra deberá de evaluar el grado de gravedad de las imágenes.

"Lo veré en su momento y el grado de repercusión que esa situación tendrá debido a que son jugadores populares de la Selección Peruana", agregó el entrenador del combinado nacional.

Selección Peruana: Ricardo Gareca se pronunció sobre el escándalo protagonizado por Christian Cueva (Fuente: América TV)

Ricardo Gareca dejará, por unos días, sus trabajos en la Selección Peruana para retornar a su país y disfrutar de un corto periodo de vacaciones tras el subcampeonato obtenido en la Copa América de Brasil. ¿Evaluará en ese tiempo una posible sanción a Christian Cueva?

► ¿Qué le falta a Raúl Ruidíaz para que sea titular en la Selección Peruana?



► ¿Qué posibilidades tiene Gabriel Costa para jugar en la Selección Peruana?



► Henry Vaca: "No me molesta que digan el 'Messi boliviano', me gusta encarar como él" [FOTOS/VIDEO]



► Federico Rodríguez: "Feliz de llegar a Alianza Lima, un grande de América" [VIDEO]