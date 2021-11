Como ya es habitual, Ricardo Gareca brindó su última conferencia de prensa en el año, realizando un balance de lo que fue la participación de la Selección Peruana en las Eliminatorias Qatar 2022, donde se ubican momentáneamente en zona de repechaje para el siguiente Mundial.

Una de las primeras consultas hacia el ‘Tigre’ fue sobre si cuenta con un presupuesto de puntos para los últimos encuentros ante Colombia (visita), Ecuador (local), Uruguay (visita) y Paraguay (local).

“Perú está atravesando finales en toda esta etapa. Para nosotros es clave pensar en cada partido. Felizmente ya sacamos adelante dos finales, no me pongo a sacar números. Lo de nosotros es prepararnos para una nueva final y sacarla adelante. Igual sabiendo a qué selección vamos a enfrentar, del nivel de Colombia y que estará de local. Decir un cálculo no está en nuestros planes, sino cada partido sacarlo adelante y lograr el objetivo”, sostuvo el DT.

Asimismo, el estratega de la bicolor también analizó cómo le fue al combinado patrio durante el último tramo de las Clasificatorias Sudamericanas, sumando la totalidad de puntos en disputa durante la última fecha doble.

“Fue un año duro para nosotros. Por resultados que nosotros no esperábamos, pero así son las Eliminatorias. Nada que nos sorprenda. El equipo fue soportando diferentes inconvenientes. Y este año tuvo un buen final, que nos posiciona de manera expectante. Se terminó mejor de lo que se comenzó”, manifestó el ‘Tigre’.

La siguiente prueba que tendrá que afrontar la Blanquirroja será los últimos días de enero, visitando a Colombia en el Metropolitano de Barranquilla, elenco que llega sin poder ganar hace cinco partidos





