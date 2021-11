Un trabajo destacado. Ricardo Gareca brindó conferencia de prensa y se refirió al presente de la Selección Peruana, los jugadores que forman parte de ella, así como lo que se vendrá para lo que resta de las Eliminatorias Qatar 2022. Por supuesto, uno de los que más resaltó fue Pedro Gallese. El ‘Tigre’ se expresó sobre la confianza que presenta el arquero de la ‘blanquirroja’, así como el anécdota respecto al último penal que atajó en el Perú vs. Venezuela.

“Es un jugador muy seguro. De mucha personalidad y de mucha confianza. Eso se los transmite a todo el grupo. Los arqueros que tenemos son de mucha confianza. Son puestos difíciles. Hemos tenido muchos arqueros que pasaron por la selección. Pedro siempre transmite tranquilidad y me parece que es un gran momento. Fue distinguido entre los mejores arqueros del mundo y se lo merece”, sostuvo Ricardo Gareca.

Pedro Gallese tuvo un curioso momento con Miguel Trauco tras el penal a favor de Venezuela en Caracas y Ricardo Gareca comentó que no tenía conocimiento de lo que sucedió: “No sé la anécdota con Trauco. Pero fue un momento de felicidad seguramente. Pero estamos muy conformes con ese presente y felicitarlo por su actuación”.

A su vez, se le preguntó al ‘Tigre’ si consideraba a Pedro Gallese como el mejor guardameta: “Es difícil decir que es el mejor arquero de la historia. Pasaron muchos arqueros. Creo que va en camino y ya ha roto muchos récords. No tengo duda que forma parte de la historia grande de Perú y decirte que es el mejor, es muy apresurado. No me corresponde a mí. Pero sí tiene un lugar dentro de los grandes”.

La Selección Peruana sigue manteniendo el sueño luego de superar por 3-0 a Bolivia en el Estadio Nacional y por 2-1 a Venezuela en el Estadio Olímpico de la UCV, Caracas, para dejar la parte baja de la tabla y ubicarse en el quinto lugar con 17 puntos.





