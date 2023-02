Se acercan las posturas y la firma se podría dar en cualquier momento. El exentrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, está cada vez más cerca de ponerse el buzo de Ecuador: el ‘Tigre’, con quien fuimos a un Mundial después de 36 años y llegamos a la final de la Copa América 2019, confirmó que las negociaciones van por muy buen camino con uno de los futuros rivales del combinado incaico en la próxima edición de las Eliminatorias.

“Estamos en tratativas. No puedo decir que ya está hecho, pero estamos a un paso de ponernos de acuerdo. Me comunico con el presidente, he hablado con Gustavo Alfaro y ellos también tienen otras alternativas. Lo veo avanzado, pero no sabría decir si se cierra. Es el único ofrecimiento que tengo”, sostuvo el DT en diálogo con ESPN Argentina.

Ricardo Gareca es consciente de que aún hay algunos detalles por afinar, pero todo hace indicar que el ‘Tigre’ volverá a tener la oportunidad de dirigir en las clasificatorias sudamericanas, las mismas que aún no tienen fecha de inicio confirmada, pero que brindarán seis cupos y medio para la edición de México, Canadá y Estados Unidos en 2026.

Ricardo Gareca, una opción real en la FEF

El pasado 31 de enero, en el Congreso Ordinario de la FEF, Francisco Egas adelantó que en marzo la selección de Ecuador disputará dos amistosos en la primera fecha FIFA del año. Asimismo, confirmó que esos partidos serán dirigidos por el nuevo técnico del combinado, quien llegará para reemplazar a Gustavo Alfaro.

Dicho esto, uno de los nombres que es de interés en la FEF es el de Ricardo Gareca, exentrenador de la ‘Bicolor’. No obstante, el tema económico es un factor que separa al técnico de 65 años de la ‘Tri’. “Las aspiraciones del entrenador hacen que sea imposible su llegada”, mencionó el periodista Francisco Molestina.

Pese a ello, la Federación Ecuatoriana de Fútbol hará llegar una oferta formal. En caso no acepte la alternativa, optarán por iniciar las negociaciones con su compatriota Sebastián Beccacece, el segundo en la lista de prioridades que manejan los dirigentes ecuatorianos.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.