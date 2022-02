En marzo se dará a conocer la lista de convocados a la Selección Peruana, de cara a los duelos contra Uruguay y Paraguay, por las últimas dos fechas de las Eliminatorias a Qatar 2022. Con ello en mente y con la breve gira que hizo por Europa, Ricardo Gareca está listo para evaluar qué jugadores quedan en la nómina final.

De plano, las visitas a Gianluca Lapadula en Italia y a Renato Tapia en España le permitió ver que ambos jugadores están en buenas condiciones para llegar a los partidos que restan, para conseguir un cupo al siguiente Mundial. Esto, luego de que el primero estuviera semanas sin jugar un partido con el Benevento, mientras que el segundo estuvo sumando minutos importantes con Celta de Vigo.

¿El siguiente paso? Definir la lista de convocados. La tarea no será sencilla, pues deberá analizar el presente de cada jugador en sus respectivos clubes. El único que queda en el aire es Yoshimar Yotún, quien sigue en conversaciones con un elenco de Qatar, pese a otras propuestas, como la de San Lorenzo de Argentina.

Eso sí, desde el comando técnico tienen previsto que se pueda contar con la mayoría de jugadores que estuvieron en toda la campaña de Clasificatorias, pero dependerá del rodaje con el que cuenten. Una vez definido ello, se procederá a anunciar la nómina de futbolistas que militan en el torneo local, para que empiecen a trabajar en la Videna desde el 14 de marzo.

Luego, los llamados que militan en clubes del extranjero se irán incorporando a los trabajos, previo a su viaje a Montevideo, previsto para el martes 22 de marzo. Allá también sumarán algunos entrenamientos y se definirá el once que arranque contra el cuadro ‘charrúa’ en el estadio Centenario.

El duelo de Perú vs. Uruguay en Montevideo se jugará el jueves 24 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana), en paralelo a otros encuentros importantes. Tras ello, la Selección Peruana regresará a Lima para recibir a Paraguay el siguiente martes 29 de marzo a las 6:30 p. m., al mismo tiempo que el Chile vs. Uruguay, Ecuador vs. Argentina y Venezuela vs. Colombia.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR