José ‘Chino’ Pereda con un remate de más de 35 metros de distancia, que hizo inútil la estirada del portero Faryd Mondragón, inmortalizó un gol de ensueño para decretar -aquel 30 de abril de 1997- el triunfo 1-0 ante la Colombia en Barranquilla. Esa noche, con Juan Carlos Oblitas como director técnico, fue la última vez que la selección peruana pudo celebrar en el horno del estadio Metropolitano.

Para conseguir esa victoria, hace ya 25 años, hubo muchos factores. Por lo que, a solo días de volver a visitar a Colombia en dicho estadio, Depor conversó con tres jugadores de aquel once titular. Para Roberto Palacios, la concentración y el buen toque de balón serán determinantes para contrarrestar al rival de turno. Mientras que para Juan Jayo poblar la volante con jugadores mixtos, de buena salida y recuperación, generaría la desesperación de la selección ‘cafetera’.

En tanto, para Eddy Carazas la actitud es innegociable: así haya más de 30 grados de calor, no hay dejar de correr en el campo, tapar las salidas y estar fino en la definición.

El ‘Chorri’ Palacios: “No calienten en la cancha, sino en vestuarios, se pueden deshidratar”

¿Cuál fue el plus que marcó la diferencia entre Colombia y Perú en Barranquilla?

El ‘Ciego’ Oblitas planteó bien el partido. Además, nosotros sabíamos la importancia del resultado. Lo bueno fue también que nos tocó jugar de noche, es un detalle importante. No hacía calor. La viveza de ellos (Colombia) era mojar la cancha y salía un vapor que te perjudicaba, pero ahora que la selección jugará a las cuatro de la tarde, será complicado.

¿La tenencia del balón en la medular fue determinante?

Sí, eso hizo desesperar a Colombia. Tenían jugadores con mucho toque, como el ‘Pibe’ Valderrama, Freddy Rincón, Leonel Álvarez, imagínate. Era el mejor equipo que tenía Colombia, después fueron al Mundial de Francia 98. Nosotros teníamos un gran grupo, si hubiera habido repechaje, íbamos al Mundial, ya que quedamos en quinto lugar en esa Eliminatoria.

Colombia también se juega la vida como local con el apoyo de sus hinchas...

Van a querer pasar por encima a Perú. Ellos se están jugando la posibilidad de conseguir el cuarto lugar en Barranquilla, pero espero que los chicos estén motivados y concentrados por luchar por ese puesto.

¿Alguna sugerencia previo al encuentro en el Metropolitano de Barranquilla?

Que no calienten afuera, sino en vestuarios. Después se pueden deshidratar y terminar cansados. El calor es fortísimo. Después, toca repartir ‘chocolate’, hay que tener la pelotita. Que pase el tiempo, Colombia se va a desesperar al no encontrar el gol de la tranquilidad. Oportunidades va a tener Perú, así que deben aprovecharlas. El esfuerzo del primer tiempo será determinante.

El aporte futbolístico de Juan Carlos Oblitas, exseleccionador y actual director deportivo también será valioso para Ricardo Gareca...

Juan Carlos tiene la confianza de hablar con Ricardo Gareca; él lo contrató. Puede conversar sobre temas deportivos, lo que puede ayudar para mejorar a la selección. Esperemos que sea un buen partido.

¿Preocupa que algunos seleccionados no tengan minutos y otros reaparezcan de lesiones?

Se ha podido ver contra Panamá que están fuera de fútbol. El rival nos superó bien. Por más que haya sido la primera vez que algunos han jugado por la selección peruana, la falta de fútbol y de pretemporada, también puede pasar factura.

Juan Jayo: “Perú tiene con qué hacer daño, pero también hay que rematar de larga distancia”

¿Qué recuerdos de la última victoria de Perú en Barranquilla?

Siempre lo recuerdo. A nosotros nos tocó enfrentar a una selección de Colombia muy competitiva, dura, pero con nuestras armas pudimos sacar tres puntos importantes.

¿Qué es lo que más destacas?

Era un grupo muy unido, que sabía de sus limitaciones, pero también le jugaba de igual a igual a cualquiera. Ese partido nos dio la ilusión de seguir enganchados en meternos en la pelea de la clasificación. Se le ganó a una selección que no perdía de local.

¿Cuánto ayudo jugar de noche en Barranquilla?

Mucho, ya que no te pegaba tanto el sol. Aunque igual terminamos bastante deshidratados. Era un gran grupo, lástima que no se pudo cerrar con una clasificación al Mundial.

El golazo del ‘Chino’ Pereda es recordado cada vez que Perú juega en Barranquilla...

Sí, fue una jugada donde fuimos a presionar arriba, y el rechazo de Faryd Mondragón quedó cortó, lo ‘chapó' Roger Serrano y se la dejó al ‘Chino’ José Pereda, quien disparó ante la salida del arquero que regresaba a su arco. Le pegó bastante bien. Recuerdo esa volante con Roger, el ‘Chino’, jugamos tres de visita, más sueltos. Poblamos el campo. Sabíamos del poderío del ‘Chicho’ Serna, del ‘Pibe’ Valderrama, de Freddy Rincón o de Leonel Álvarez: era una selección muy poderosa a nivel de Sudamérica. Pero supimos quitarle el balón, que era lo que más le costaba.

Será un partido que definirá el cuarto lugar en la tabla de las Eliminatorias...

Colombia se juega su última chance de asegurar su clasificación al Mundial, y Perú necesita sumar para depender de sí mismo y no de otros resultados. Será un partido muy duro, pero cada vez que estamos apretados, la selección resuelve con grandes actuaciones. Será importante sumar, y venir con todas las pilas puestas ante Ecuador. Colombia sufre cuando no tiene la pelota, y Perú tiene con qué hacer daño. Ellos nos llevan a Barranquilla, a una cancha un poco pesada, el clima, su gente, se están jugando sus últimas cartas. Nuestra selección tiene que ir con toda la confianza para sacar un buen resultado.

¿Será importante poblar la medular para adueñarse del partido?

Ricardo Gareca ya debe saber el equipo a parar. Uno supone que, con una Colombia necesitada y de local, serán importantes los primeros minutos. Perú debe buscar pararse bien dentro del campo, seguro Ricardo poblará un poco más la volante para intentar quitarle el balón a Colombia y que se sientan desesperados. Arriba, con André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula, hacemos mucho daño a cualquiera, ya lo han demostrado. Después, Renato Tapia sale de una lesión, Pedro Aquino viene jugando, Yoshimar Yotún es una referencia, también está Sergio Peña, quien demuestra madurez y crecimiento, así que tenemos para hacer lo nuestro.

¿De no poder sortear la defensa rival, habrá que intentar como lo hizo el ‘Chino’ Pereda?

Sí, hay que probar de larga distancia. Está Christian Cueva, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, el mismo Sergio Peña. Los remates son importantes para descomprimir un poco. Hay que intentar. Uno siempre siente temor al no pegarle al arco rival, pero el fútbol es eso. Si no lo intentas, no sabrás si te pudo salir o no. Después, en base a las indicaciones de Ricardo Gareca, hay que estar bien agrupados para defender.

Eddy Carazas: “Oblitas era nuestra motivación, matábamos por él dentro de la cancha”

¿Cuál fue la motivación para salir a ganar a Colombia en el Metropolitano?

Nuestra motivación comenzó en el vestuario y era indescriptible. Sabíamos lo que jugábamos, con qué equipos nos enfrentábamos, pero solo esperábamos el momento para saltar a la cancha y demostrar nuestro fútbol, lo que sabíamos. Había mucha confianza. Además, nuestra motivación estaba inmersa en Juan Carlos Oblitas, quien transmitía lo suyo. Por eso salíamos al campo y matábamos por él, por su confianza. Se le respeta mucho. Ojalá que la selección gane en Barranquilla.

Colombia era favorito por sus figuras…

Tenía un equipazo. Había estrellas como Carlos Valderrama, Freddy Rincón, Mauricio Serna, Leonel Álvarez, un equipo que jugó el Mundial de Francia 98. Nosotros veníamos con perfil bajo. Por un bendito gol no tuvimos la dicha de poder estar en ese Mundial.

¿Cuál fue la clave del éxito en Barranquilla?

En ese partido, todos apretábamos, corríamos, metíamos. Si bien Colombia nos tenía metidos, nuestras líneas de juego estaban bien afianzadas. Cuando José Pereda hace el gol, yo salí a apretar la jugada, que rechazó Faryd Mondragón, la tomó Roger Serrano y se la tocó al ‘Chino’, quien, con la misma, le pegó al balón. Se tuvo gran confianza, el resto es historia. Estábamos encaminados para hacer grandes cosas.

Jugar a las 4 de la tarde en Barranquilla debe ser un horno. Ustedes jugaron de noche...

Sí, pero tampoco fue fresco. Igual era un horno. Más la adrenalina que teníamos por hacer bien las cosas. Había presión. El estadio no estaba tan lleno, ellos pensaban que Perú sería un trámite normal, pero no sabían de nuestra motivación.

Tú y Germán Carty eran los primeros defensores...

Germán Carty peleaba todas las pelotas. Si tenía que salir de la cancha e ir a la tribuna, lo hacía. Teníamos todos mucha actitud. Gianluca Lapadula, como atacante, también tiene esas ganas, no da una pelota por perdida. Eso motiva a sus compañeros. Los muchachos están con la moral al tope. Ojalá que después de los 90 minutos, Dios mediante, todos estemos celebrando una alegría grande con un triunfo de la selección peruana en Barranquilla.





