Roberto Palacios es el jugador con mayor presencia vistiendo la camiseta de la Selección Peruana (128 veces). A pesar de no haber logrado la clasificación a un mundial durante los años que tuvo actividad (1992-2012), el ‘Chorri’ se ganó el respeto del hincha peruano al haber disputado 54 partidos de Eliminatorias. Asimismo, a la espera de un buen resultado en Montevideo, Depor charló con el ex ‘10′ de la bicolor, quien además conoce perfectamente lo que es jugar ante Uruguay y ganarles en su propia cancha.

“La expectativa para todos los peruanos es que Perú pueda tener la fortaleza para enfrentar un partido durísimo contra Uruguay, que también se está jugando la clasificación. No va a ser un rival tan fácil. Va a ser prácticamente como fue contra Colombia, que estábamos buscando el empate y encontramos un triunfo”, dijo el ‘Chorri’.

¿Qué recuerdos te vienen de aquel 1-3 en Montevideo?

Fue un partidazo, pero no fue tan fácil ganar, teníamos un buen equipo, jugábamos bien el futbol, había mucha diferencia. Nosotros en casa y afuera jugábamos igual, porque teníamos la capacidad para hacerlo. Hicimos un partidazo, entonces vimos que sí se podía. Si se lo proponen y se esfuerzan más de lo que han hecho, se puede traer un buen resultado. Justo yo le doy un pase a Claudio Pizarro y parecía que iba a fallar, pero fue gol.

¿Qué diferencia ves entre las actuales Eliminatorias con las que te tocó jugar?

En ese entonces las cosas estaban muy complicadas, las selecciones que nosotros enfrentábamos tenían muchos jugadores importantes afuera, con bastante calidad. Hoy en día no se ve tanto esos talentos. No es por menospreciar, pero las selecciones no son tan fuertes como las anteriores. A mí me ha tocado jugar contra jugadores durísimos, donde la patada más baja era en el cuello, no había VAR.

¿Cómo ves a Uruguay?

El partido se presenta muy duro, aún más porque después del momento complicado y difícil que pasó el rival, despertó. El técnico (Diego Alonso) debió haber trabajado bastante la parte psicológica y haber ayudado a sus jugadores a dejar los malos resultados y mira, les sirvió muchísimo y se metieron a la lucha en la clasificación.

¿Qué tiene que hacer Perú para poder triunfar en Montevideo?

Perú lo que necesita es sostener los primeros 15 minutos, porque Uruguay va a salir a hacer el gol. La selección tiene que ser muy inteligente y quitarle la pelota. Hacer que Uruguay no la tenga, ellos van a desesperarse al no encontrar los espacios y al no tener el balón.

Si hablamos de estadísticas, es un rival difícil y que se hace fuerte en su cancha...

Para mí, eso de estadísticas no cuentan, cada partido es distinto y el ánimo de los futbolistas es muy importante. Eso está bien para que se cree polémica o un tema de conversación, pero para un futbolista es un reto y ese reto lo estamos viviendo ahora. Es linda esa ilusión de estar de nuevo cerca de un Mundial, lleva a muchas cosas como la adrenalina, la concentración y el ambiente también.

El objetivo es sumar

Dentro de aproximadamente dos semanas se cierran de manera oficial las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 -esto sin contar el repechaje-, por lo que la ilusión de volver a ver a la Selección Peruana en un Mundial está más fuerte que nunca. Eso sí, el primer reto será ante Uruguay en Montevideo el jueves 24 de marzo. Como se recuerda, los ‘charrúas’ se encuentran en el cuarto puesto de la tabla con 22 puntos, uno más que la bicolor, que ocupa la zona del repechaje.

¿Qué opinas de las nuevas caras de la Selección Peruana?

Han dado que hablar, pero no han tenido mucha continuidad. Raziel ha jugado muy poco, cuando para mí, debió ponerlo más. Valera entró bien, está haciendo las cosas bien, hay que darle la continuidad, hay que darles más minutos. Entonces, un jugador, mientras más minutos tenga, agarra más confianza. Y lo de Ormeño llegó en un momento complicado, pero no quiere decir que sea un mal jugador, yo estoy seguro de que Gareca le va a dar otra oportunidad.

¿Quiénes son inamovibles en la selección?

Para este partido el que no puede faltar es Gianluca Lapadula, porque ahorita no tenemos delantero con la capacidad de Guerrero o Farfán. Lapadula tiene el puesto asegurado. En el mediocampo, prácticamente el técnico ya tiene su equipo, ya sabe con quién jugar, ya se conocen, y por esa parte no hay mucha dificultad, porque si no está Sergio Peña, puede estar Raziel, ‘Canchita’.

¿Y qué sensación te deja el caso de Paolo?

La verdad que es una lástima, no es que no tenga equipo por ser un mal futbolista, al contrario, todos lo admiramos, sabemos su capacidad, pero su lesión no le permite estar al 100 %. Él tiene que estar bien para jugar y los equipos no van a contratar a alguien con una lesión, nadie se arriesga y más aún cuando estas en una edad grande, tiene 38 años. Una pena no verlo jugar sus últimos años con la blanquirroja.

¿Cuál es la debilidad del equipo de Ricardo Gareca?

La parte defensiva nos está costando un poco. Santamaría lo estuvo haciendo bien, ahora está jugando muy bien en Atlas. Callens, igual muy bien. A unos cuantos los ha llamado, entonces ahí ha sido la preocupación del técnico, no encontrar a alguien. Ramos ha cumplido, pero por ahí no es tan rápido como se necesita a un defensa. Abram está jugando muy bien en Cruz Azul. El técnico decidirá.

¿Qué sensaciones te dejó el último duelo ante Uruguay?

No se puede perder puntos en casa, porque estás de local con tu gente y en una Eliminatoria. Los puntos en casa se tienen que quedar aquí, para poder pensar en una clasificación y lo voy a seguir diciendo, porque me han tocado jugar muchas Eliminatorias.

¿Perú va al mundial directo o por repechaje?

Yo sería feliz con el empate, porque rematamos en casa, es un resultado que se puede dar y está al alcance de nosotros. Creo que el repechaje lo tenemos asegurado, me encantaría que Perú fuera directo, pero vamos a esperar el partido ante Uruguay.





