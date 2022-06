¿Qué sensaciones te dejó el Perú vs. Australia?

Muy triste porque solo faltaba un escalón para estar nuevamente en una Copa del mundo y estoy muy apenado porque no consiguieron esa hazaña. Yo no les puedo reclamar, tampoco jugaron bien, pero lastimosamente, solo queda palabras de agradecimiento por haber llegado con todo su esfuerzo hasta esta instancia.

¿Qué crees que falló ahí?

Yo creo que no se dieron cuenta de la realidad de lo que estaban jugándose, ellos tuvieron que dar más de lo que dieron, no es por criticarlos, pero era un partido clave e importantísimo para todos los peruanos y los que tuvieron que hacer su mejor partido, no lo hicieron.

En todo este tiempo se sintió una superioridad por parte del equipo peruano...

Encontraron un rival bien planteado en el campo, no sé si se sintieron superiores, de repente eso afectó un poco. Hay muchas cosas, no sé qué habrá faltado, pero faltó un poco más de lucha por estar en un Mundial.

Yoshimar hizo falta...

Bastante, Yoshimar es clave en la selección. Yo siempre lo dije, pero mucha gente no le prestaba atención. Es un jugador diferente en la selección, que saca la pelota desde atrás, marca, juega, tiene entrega, pero tampoco es una excusa porque al que le toca y el está ahí tiene que tratar en hacer bien su trabajo.

¿Alguien del plantel que destaques?

Destaco a Pedro Gallese. Los ataques que tuvo, las oportunidades también, tapó un penal, ya más no pudo hacer. En toda la Eliminatoria Gallese ha sido figura fundamental.

¿Cómo viste al ‘10′ de la selección, Christian Cueva?

A mí no me gustan las comparaciones. Cueva es un gran jugador, a mí me encanta verlo jugar, pero en este partido tenía que brillar, sacar esa calidad, no estuvo en su día. De ahí más no quiero comentar porque cada quien ha vivido su momento.

La Selección Peruana estuvo al mando del Juan Carlos Oblitas. (Foto: archivo)





Hablando de momentos, ¿asimilaste este dolor de los jugadores como en la eliminatoria al Mundial del 98′?

Sí, de hecho, es más, yo creo que ellos más porque dependían de sí mismos. Nosotros en ese tiempo dependíamos de un resultado, que era que Chile empatara en la última fecha y nosotros en casa ganar. Se dio que ganamos los otros y Chile también ganó y con goleada. Aquí tenía que ganarle a Australia y clasificaba, eso hubiera sido más lindo.

El bajón anímico ha chocado bastante en la mayoría del plantel, tal como Luis Advíncula...

Es complicado, porque a mí cuando me tocó lo del 98′ me costó bastante tiempo asimilar ese momento de no clasificar a un Mundial, decíamos: “¿Por qué no fuimos más inteligentes que Chile?” Hubiéramos tenido un empate y estábamos bien. Muchas cosas te pasan por la cabeza, esperemos que los chicos lo puedan superar.

¿Ricardo Gareca debería continuar al mando de la selección?

Lo que ha hecho durante todo este tiempo, yo creo que sí pueden, la directiva debería pensar en retenerlo porque la alegría que nos ha dado es importante, así que uno debe ser agradecido. Hay que esperar si el técnico quiera seguir.

¿Crees que el ‘profe’ falló en replantear?

Para mí, no era para que empezara ‘Canchita’ porque es un jugador que te juega de medio campo para adelante y lo puso más o menos en la posición de Yoshimar, yo creo que debió poner a Aquino ahí. Ahora todo el mundo va a opinar, pero yo ya lo dije antes, era un equipo fuerte Australia y se debía poner ahí a Aquino con Tapia para hacer un candado, pero bueno, ya está hecho.

Álex Valera, con poca experiencia en la selección, ¿debió patear ese penal?

De repente alguno con experiencia se hizo el loco, y él sintió que sí podía hacerlo, pero después cuando caminas del medio campo hacia el punto de penal todas las cosas te vienen en mente y ahí las piernas te empiezan a temblar. Yo creo que eso pasó, pero no hay que reprocharle, ni a él ni a Advíncula.





