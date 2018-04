Selección Peruana en Rusia: hinchas madrugaron y agotaron entradas para ver a la bicolor en el Mundial

Los hinchas de la Selección Peruana madrugaron para formar sus colas virtuales y obtener los últimos boletos para ver a la bicolor en el Mundial Rusia 2018. Las entradas para los duelos ante Francia y Dinamarca volaron en poco minutos y quedan pocos boletos para el duelo ante Australia.

La venta, denominada por FIFA 'Fase de Ventas de Última Hora' se inició a las 4 de la mañana, hora de nuestro país y fue la última oportunidad para los hinchas de conseguir boletos para alentar a la bicolor en el Mundial Rusia 2018.

Como informó FIFA, los peruanos están en el top 10 de los países que más entradas se han adjudicado para la Copa del Mundo.

La Selección Peruana integra el Grupo C en el Mundial Rusia 2018 y debutará ante Dinamarca el 16 de junio a las 11 a.m. (Hora Peruana). Su segundo encuentro mundialista será ante Francia el 21 de junio a las 10 a.m. (Hora peruana).

La bicolor cerrará la fase de grupos el 26 de junio, a las 9 a.m. enfrentando a Australia.

