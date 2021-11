No es un secreto que la temporada de Santiago Ormeño no ha sido la esperada en León de la Liga MX. El delantero de la Selección Peruana no ha podido ganarse un lugar en el equipo titular del conjunto verde, o que abrió la posibilidad de que sea transferido a otro equipo que milita en la máxima división del torneo azteca.

Según pudo conocer Depor, ‘Ormedeus’ podría desembarcar en Pachuca, cuadro que posee los mismos dueños que su actual equipo y que lo tiene dentro de sus planes para poder cubrir la ausencia de Ismael Sosa, quien no se siente muy cómodo en el equipo de Bella Airosa.

Entradas para el Perú vs. Bolivia ya están a la venta

Las entradas para el Perú vs. Bolivia por las Eliminatorias sudamericanas serán puestos a la venta desde este lunes 8 de noviembre desde las 10:00 a.m. a través del portal web de Joinnus, donde elegirán qué ticket les conviene. Los precios varían entre los 99 y 700 soles por boleto.

Para este partido, el Ministerio de Salud autorizó que se pueda contar con cerca de 10 mil asistentes en las tribunas del Estadio Nacional, es decir, el 20% de la capacidad del recinto. Además, los presentes en el coloso de José Díaz serán abonados y público en general, estos últimos adquiriendo sus entradas de manera virtual.

