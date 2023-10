Hacía exactamente un año y 11 días que Ormeño no era parte de la bicolor, estuvo en los dos primeros amistosos de Reynoso, pero no sumó minutos, y tras ello no volvió a ser tomado en cuenta hasta ahora. Su vuelta está ligada a la falta de alternativas arriba y a la ausencia de gol en el inicio eliminatorio. Y aunque no acumula tantos minutos con la ‘sele’, el ‘Santi’ aún tiene mucho qué demostrar. Eso sí, ya sabe lo que es jugar partidos por los puntos (lo hizo en el final de la ‘era Gareca’) y está ante una nueva oportunidad para seguir siendo tomado en cuenta.

Números de Ormeño en la selección Partidos Goles Minutos Copa América 6 - 77′ Eliminatorias (Qatar 2022) 4 - 100′ Amistosos 1 - 14′ TOTAL 11 - 191′

Lo que Ormeño le puede aportar a Reynoso son puntos específicos, pues es un delantero posicional, a diferencia de Paolo Guerrero, quien suele recogerse metros para recibir el balón. Santiago es más un ‘9′ referente que dentro del área es peligroso, sus 1.87 metros estatura brindan una cuota importante en el juego aéreo, no solo en el ataque, sino en defensa, sobre todo por lo que vivimos hace poco en la dura caída ante Brasil.

Eso sí, tener un delantero con esas características tiene sus riesgos, la velocidad no es su mayor virtud y fuera del área pierde sus rasgos de ‘9′, situaciones que Ricardo Gareca recién vio cuando lo tuvo en el equipo. Durante la etapa del ‘Tigre’, Santiago Ormeño fue llamado ante la ausencia de Paolo Guerrero (lesionado). Era el reemplazo de Lapadula, pero en la cancha no se le aprovechó al máximo por el estilo de juego.

Santiago Ormeño llegó a la capital junto a Anderson Santamaría para unirse a la Selección Peruana. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

La ‘sele’ de Gareca siempre necesitó un delantero que salga del área, haga diagonales, obligue a los centrales a salir de su zona, características no tan ligadas con Ormeño. Por ello, su paso por la bicolor no fue el que todos esperaban, sobre todo porque llegaba con un cartel de goleador en liga mexicana. Al ser un típico ‘9′ clásico que necesitaba ser abastecido de centros y pases, por lo que no se le supo aprovechar al máximo.

Con Reynoso, la situación pinta diferente. El ‘Cabezón’ lo conoce de sobra (lo dirigió en Puebla, León y en Garcilaso), sabe sus características y cómo jugar con un ‘9′ así. Lo único que tiene que ver el ‘Ajedrecista’ es qué momento ponerlo, ya sea ante Chile o Argentina. Guerrero es el titular, pero en caso se necesite dos atacantes, como lo hizo ante Brasil, Ormeño puede aportar mayor volumen ofensivo y apoyo en defensa por arriba. El ‘Santi’ podría quedarse en el área y el capitán recogerse.

Ormeño aún no anota con Perú. (Foto: Agencias)

¿Cuál es su presente?

Ormeño vuelve a la blanquirroja en un momento importante en su carrera. Luego de tener un arranque complicado de año, por una lesión y la falta de gol, el delantero de Juárez ha recuperado la confianza en la temporada 23/24 y volvió a encontrarse con las redes hace poco. Marcó a finales de agosto y cortó una sequía goleadora de más de un año.

Ha estado recibiendo la confianza de su técnico y aunque compite en el puesto con el español Aitor García y el colombiano Avilés Hurtado, ha estado alternando en el Apertura azteca, ya sea arrancando de titular o entrando desde el banquillo. Lleva cuatro partidos en la actual temporada y ya registra un gol con la camiseta de los ‘bravos’.

Números de Ormeño esta temporada 23/24 Partidos Goles Minutos Liga MX Apertura 4 1 133′













