Santiago Ormeño fue una de las sensaciones del último torneo de la Liga MX, defendiendo los colores de Puebla de Juan Reynoso. Su gran rendimiento en el campeonato azteca hicieron que entre en la órbita de Ricardo Gareca para la Selección Peruana , aunque su convocatoria no se dio.

Tras finalizar el campeonato mexicano, el delantero se dedicó de lleno a divertirse con los videojuegos, siendo el FIFA uno de sus preferidos. Sin embargo, no la pasa tan bien en los últimos días debido a que continúa en la espera de la tan famosa carta, la misma que varios jugadores de élite han mostrado para que descubran las habilidades que poseen

Esto ocasionó que Santiago Ormeño haga un peculiar pedido en redes sociales, el mismo que tuvo un importante eco entre las personas que admiran su juego, quienes no dudaron en sumarse a la solicitud,

“Hola, EA Sports, espero que estén muy bien. Quería comentarles que me pedí mi carta hace 2-3 meses aproximadamente y a la fecha no me ha llegado. Ojalá me puedan ayudar, me urge poner en su lugar a todos lo que andan por ahí creyendo que son mejores que yo. Saludos”, fue el divertido mensaje que el jugador compartió en su Twitter.

El singular pedido de Ormeño. (Captura)

La Selección Peruana cerró el 2020 en el puesto 25 del ranking FIFA

Por otro lado, la Selección Peruana conoció su ubicación el Ranking FIFA al cierre del presente año. La clasificación de diciembre, la última del 2020, dejó al cuadro nacional en la casilla 25 del mundo con un total de 1521 puntos. El conjunto dirigido por Ricardo Gareca se mantuvo en el mismo casillero de noviembre y con similar puntaje. En octubre, la Blanquirroja había sido número 24 en el mundo con un total de 1533 unidades.

No obstante, la mejor ubicación de la Selección Peruana en el Ranking FIFA fue el puesto 21. En ese lugar permaneció en los meses de febrero, abril, junio y julio. Posteriormente, en setiembre descendió al casillero 22, hasta cerrar entre los 25 del planeta.

Como se recuerda, en un año interrumpido por la pandemia del coronavirus, el cuadro nacional recién tuvo actividad en octubre y noviembre en las Eliminatorias camino a Qatar 2022. En cuatro fechas, el equipo de Gareca sumó uno de doce puntos posibles.

