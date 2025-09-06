Entrenamiento de Perú, sábado 6/9 (Video: FPF)
Entrenamiento de Perú, sábado 6/9 (Video: FPF)

La , luego de la derrota ante Uruguay en Montevideo, llegó esa misma noche a Lima para trabajar de cara al último reto en las : recibir a en Lima, este martes a las 6:30 de la tarde. Bajo la mirada de Óscar Ibáñez, el equipo peruano trabajó por segundo día consecutivo en la Videna y contó con dos novedades: volvió a entrenar con normalidad, tras superar una lesión que le impidió enfrentar a la ‘Celeste’, al igual que Erick Noriega, quien acabó sentido el partido del jueves. Son dos futbolistas que estarán disponibles para el choque del martes, salvo algún contratiempo. Ojo, la Bicolor entrenará mañana en el Estadio Nacional, sede del próximo partido.

