Sergio Peña se encuentra en Países Bajos cumpliendo la cuarentena inteligente decretada por el primer ministro del país. Además de ello, la Eredivise fue suspendida hasta el 19 junio, debido a la propagación del COVID-19.

A través de una entrevista para Depor.com, el jugador del FC Emmen habló de la consideración que tienen en Países Bajos con los peruanos, así como su recomendación de los jugadores que podrían llegar a la liga holandesa.

“Desde que estuvo Jefferson (Farfán), nos abrió las puertas a muchos jugadores acá y nos dejó la valla alta”, sostuvo Sergio Peña respecto a que tan valorados son los jugadores peruano en la Eredivise.

Sergio Peña destacó a Gerald Távara y Fernando Pacheco como volantes a recomendar. “Para su crecimiento traería jugadores jóvenes. Me gusta mucho Távara de Cristal, es muy bueno y con buen pie. Pacheco también me gusta mucho, pero ya está en Fluminense”, afirmó el mediocampista peruano.

Respecto a su sueldo

En FC Emmen aún no les han avisado ninguna reducción en su sueldos, confirmó el jugador. “Por ahora no se ha tocado el tema, no sabemos si va a pasar o no. Igual acá todo es muy ordenad. Si pasa, vamos a tener que hablar con el club. La idea es aportar en esta crisis”, acotó Sergio Peña.

