Cuando se confirmó la ausencia de Renato Tapia por lesión, Jorge Fossati no se detuvo a pensar en el problema que eso significaba y se enfocó en las soluciones que tenía a la mano. “Yo quisiera tenerlos a todos, pero no podemos quedarnos lamentando por los que no están, sino valorar a los que están, que si están acá es porque tienen las cualidades para hacerlo”, afirmó el ‘Nono’. Así pues, con la imposibilidad de contar con Wilder Cartagena por suspensión, se la jugó por Jesús Castillo como volante ancla y recompuso su mediocampo. Además, respaldó la presencia de Sergio Peña como interior por izquierda e hizo una modificación arriesgada al poner a Oliver Sonne por derecha.

La inclusión del ‘Vikingo’ generó muchas dudas, las cuales se confirmaron con el transcurrir del partido. Por más que hizo un importante esfuerzo físico para adaptarse a la rigurosidad que requería el duelo en la medular, el futbolista del Silkeborg estuvo incómodo y no se conectó con el resto de sus compañeros. Aquellas falencias las disimuló con mucha entrega para la recuperación de la pelota, algo que a la larga terminó siendo positivo por el desgaste que se generó en la zona central. Además, Fossati lo mantuvo hasta los 82′ porque su polifuncionalidad le permitió pasar como carrilero izquierdo cuando Alexander Callens salió sustituido por cansancio.

Fuera de eso, al mediocampo de la Selección Peruana le tocó bailar con una de las más feas y estuvo a la altura de las circunstancias. Estamos hablando de futbolistas de la talla de Federico Valverde que es titular en Real Madrid, Giorgian De Arrascaeta que la rompe en Flamengo y Nicolás Fonseca, quien poco a poco viene ganándose un lugar en River Plate. Pero en el fútbol no se gana con nombres, sino con jugadores convencidos de la idea del entrenador, dispuestos a entregarse hasta el último minuto sin importar cuál sea el resultado final. Sonne, Castillo y Peña hicieron eso, mientras que Piero Quispe, que entró para refrescar al equipo, se unió a esa cruzada.

Sergio Peña y Jesús Castillo tuvieron una labor titánica para enfrentar al mediocampo de Uruguay. (Foto: Getty Images)

Castillo, de menos a más

Por más que Jesús Castillo registraba 10 partidos con la Selección Peruana, no había sido titular en ninguno y menos en un contexto complejo como las Eliminatorias. Siempre fue utilizado como una pieza de recambio al tener por delante a jugadores como Renato Tapia, Wilder Cartagena y Pedro Aquino. No obstante, las bajas que tenía la ‘Blanquirroja’ y su presente en Gil Vicente fueron la combinación perfecta para creer que este era el momento para diera un paso importante dentro del plantel, pasando de ser una variante para los segundos tiempo a un posibilidad como inicialista. Pese a que enfrente tenía un reto complicado contra Uruguay, fue creciendo minuto a minuto y redondeó una noche más que positiva.

Castillo se adaptó a la intensidad del encuentro, pero el nerviosismo le jugó en contra en determinados pasajes y sus decisiones no fueron las más acertadas para sacar al equipo hacia afuera. Poco a poco fue entendiendo que no iba a tener mucho tiempo para pensar cuando recuperaba la pelota y eso lo llevó a mejorar. Por otro lado, recién en el segundo tiempo consiguió contener con mayor solidez a De Arrascaeta, quien constantemente se posicionaba a sus espaldas para darle problemas y generar juego interior a favor de Uruguay.

Días previos al partido, cuando la titularidad de Jesús Castillo era una opción latente, Depor conversó con Camilo Gontarczyk, periodista y ojeador portugués, quien se explayó sobre la continuidad que viene teniendo el volante nacional en Gil Vicente y cómo mejoró en este arranque de temporada en la Primeira Liga. “Si estamos hablando de la recuperación de la pelota, es un jugadorazo. Me sorprende su habilidad de pasar el balón a 30-40 metros. Aún tiene margen de mejora en los duelos aéreos. Si pudiera escoger un jugador sorpresa de las primeras jornadas del campeonato portugués, elegiría a Jesús”, manifestó.

Aspecto Estadística Minutos jugados 90′ Toques 54 Pases precisos 29/41 (71 %) Duelos en tierra (ganados) 10 (4) Duelos aéreos (ganados) 5 (3) Despejes 1 Intercepciones 3 Entradas 3

Los registros de Jesús Castillo contra Uruguay.

Jesús Castillo debutó con la Selección Peruana en enero de 2022. (Foto: Getty Images)

Armó la ‘Peña’

De un tiempo a esta parte, Sergio Peña fue el blanco de muchas críticas por su rendimiento en la Selección Peruana. Sus mejores días los vivió entre 2021 y 2022, cuando fue titular para Ricardo Gareca y elevó su nivel hasta volverse un incuestionable dentro del mediocampo nacional. Sin embargo, con la llegada de Juan Reynoso perdió presencia en el equipo y poco a poco fue quedando relegado en el banquillo de suplentes. El sistema del ‘Cabezón’ no le favorecía y cuando entraba se le notaba incómodo, teniendo que hacer largos recorridos defensivos y con muy poco contacto con la pelota.

Esto, ligado a los malos resultados que cosechaba la ‘Bicolor’ con Reynoso, lo colocó en el foco de los cuestionamientos, muchos de ellos desmedidos a través de las redes sociales. En junio dio una entrevista en el programa Sin Cassette y se confesó: “Cuando la gente está atrás de una pantalla o celular, a veces hay cosas que como personas nos afectan mucho. Y llegó un momento en mi vida que esas cosas me afectaron muchísimo, me dieron muy fuerte. Se olvidaron que soy ser humano. Soy bastante fuerte, pero cuando llego a mi límite me da duro y mi hija es la persona en la cual me arropo”.

Sergio Peña registra cuatro goles con la Selección Peruana. (Foto: GEC)

Con Jorge Fossati recuperó el respaldo que necesitaba, pues en Malmö seguía siendo titular y solo era cuestión de tiempo para que volviera a sentirse cómodo en el campo. A pesar de ciertas limitaciones dentro del 3-5-2, especialmente por el poco juego interior que se generaba a raíz de las piezas que escogía el ‘Nono’, él siempre fue un elemento importante. De los 10 partidos que lleva dirigidos el uruguayo con la Selección Peruana, ‘Peñita’ fue titular en ocho e ingresó como recambio en uno. Asimismo, arrancó en todos los encuentros oficiales y tuvo la misión de hacerse cargo del juego del equipo con su buen pie.

Ya contra Colombia había tenido chispazos interesantes, los mismos que mostró ante Chile en la Copa América. Sin embargo, hacía falta un triunfo para darle una verdadera dimensión a su rendimiento y confiar en que puede ser ese ‘10’ que tanto necesita el equipo para crecer a partir del juego asociado que tanto nos caracteriza. Frente a Uruguay asumió, pisó la pelota y resolvió con determinación en cada una de sus intervenciones. Que la gente que acudió al Estadio Nacional lo aplaudiera tras su sustitución es un síntoma de que lo dio todo, no solo desde la entrega, sino también desde la conchudez de su talento. Mientras que al frente Uruguay se paró con volantes de grandes recorridos y de una fortaleza física superior, los nuestros no ‘arrugaron’ y cuando se pusieron a jugar les generaron más de un problema. Ese es el camino.

Aspecto Estadística Minutos jugados 89′ Toques 56 Pases precisos 32/42 (76 %) Pases clave 3 Balones largos (completados) 7 (4) Tiros a puerta 1 Despejes 1 Intercepciones 1

Los registros de Sergio Peña contra Uruguay.

Sergio Peña debutó con la Selección Peruana en marzo de 2017. (Foto: Getty Images)





