Ya no tendrá esa movilidad de hace cuatro años, pero la fortaleza la mantiene intacta. Luchar palmo a palmo y aguantar la pelota ante dos de los centrales más duros de Sudamérica, Gustavo Gómez y Fabián Balbuena, es prueba de ello. Si bien no recibió balones como él hubiese querido, debido a que nos quedamos con un menos en el primer tiempo y Juan Reynoso replanteó y priorizó la defensa, el capitán de la selección pudo cambiar el resultado con solo un disparo. A los 85′, sacó un remate desde fuera del área que terminó en el palo del arco de Coronel.

Un tiro que pudo cambiar todo y darnos la victoria en un complicado escenario. El destino no quiso que sea así, pero dejó en claro que Guerrero no necesita de mucho para mostrar su jerarquía. No por nada con este partido cumplió su sexta eliminatoria siendo el primer y único peruano en la historia en hacerlo. Paolo se puso el equipo al hombro y junto a Yoshimar Yotún y Pedro Gallese fueron claves, este último en mayor dimensión, para controlar el embiste de los guaraníes. ‘’Yoshi’ y el capitán controlaron el balón en los pocos momentos que la tuvimos.

¡Estuvimos cerca! Gran pase de Paolo Guerrero que finalizó en un buen ataque de Perú. ⚽ ❌



⏱ 13’ PT | PAR 🇵🇾0-0 🇵🇪 PER



🖥 003 / 703 HD de Movistar TV#LaCasaDeLaSelección ❤#ClasificatoriasxMDeportes ⚽ pic.twitter.com/6LlIhhyrdm — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 7, 2023

Paolo tambíen dejó en claro que su resistencia sigue intacta, más allá de que en LDU muchas veces no completa todo un partido, esta vez demostró que sí puede cumplir dicha labor. El miedo de muchos era saber quién iba a entrar por el ‘9′, ya que se pensaba que no duraría los 90′, pero calló a sus detractores y completó nuevamente unos 90′ con la selección por primera vez desde septiembre de 2021. A sus 39 abriles, lo necesitamos más que nunca para este complicado inicio eliminatorio.

Con Lapadula de baja hasta el 2024, seguimos necesitando de la jerarquía, experiencia y olfato goleador de Paolo Guerrero. Nuestra goleador histórico no tendrá la movilidad de eliminatorias pasadas, pero la técnica y la astucia de un atacante neto prevalecen, y en partidos por los puntos contar con un jugador con sus características es vital. Los rivales lo respetan, jala marcas y es una voz de mando para el equipo.





