A un día del encuentro amistoso ante Nicaragua, Jorge Fossati decidió parar un once que sería el que alinee este viernes por la noche. Durante esta tarde en el estadio Alejandro Villanueva, el estratega uruguayo colocó a Pedro Gallese en el arco, aunque alternó con Carlos Cáceda y probó una línea de tres conformada por Miguel Araujo como stopper por derecha, Carlos Ascues como líbero y Alexander Callens como stopper por izquierda.

En el mediocampo ensayó con Andy Polo como carrilero por derecha, Wilder Cartagena como ancla acompañado de Martín Távara y Joao Grimaldo como volantes interiores por derecha e izquierda, respectivamente, y Miguel Trauco como carrilero por izquierda; mientras que en el ataque la dupla de delanteros será con Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula. En tal sentido, el once se bosquejó así: Gallese; Araujo, Ascues, Callens; Polo, Cartagena, Távara, Grimaldo, Trauco; Guerrero y Lapadula.

Entre las grandes ausencias se destacan los nombres de Aldo Corzo, Piero Quispe y Luis Advíncula, tres jugadores que en la previa se perfilaban para ser titulares por tener experiencia en dicho sistema de juego y, en el caso de los dos primeros, por conocer bastante de cerca la idea que intenta implementar Jorge Fossati. Sin embargo, estas grandes novedades se deben a los objetivos del entrenador uruguayo en estos dos partidos amistosos ante Nicaragua y República Dominicana.

¿Por qué las sorpresas?

Jorge Fossati indicó esta tarde que la gran finalidad de jugar estos dos partidos amistosos ante Nicaragua y República Dominicana no es alinear o preparar el once titular que coloque en la Copa América, el reto más próximo de la selección, sino de probar a jugadores en esta nueva idea de juego para ellos. En tal sentido, el estratega uruguayo afirmó que piensa realizar hasta seis variantes -que el amistoso lo permite- para poder ver a la mayoría.

En tal sentido, esta posible alineación se debería a que Fossati quiere ir alternando a jugadores no acostumbrados a dicho sistema con otros que sí. Asimismo, se trata de una mezcla de habituales titulares con otros que suelen ser suplentes buscando un mejor engranaje para que el plantel completo, en la medida que se pueda, se familiarice con la nueva idea de juego y hallar las mejores opciones para dicho funcionamiento. Una vez que haya visto a diversos jugadores adaptarse al sistema, podrá pensar en un posible once titular de la ‘Blanquirroja’ integrando otras piezas que conocen muy bien su rol y que serían titulares, como Aldo Corzo, Piero Quispe o Luis Advíncula. Antes de consolidar un once, Fossati está en el camino de encontrarlo.

Por otro lado, en tanto al ataque, la dupla entre Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero sí es complementaria, considerando que, en el último tiempo, el ‘Depredador’ solía ser un ‘9′ que salía del área -como lo hizo en su temporada en LDU de Quito- y alimentaba al delantero, mientras que el ‘Bambino’ es un jugador cuyo movimiento por todo el frente de ataque ya es conocido y se caracteriza por su buena definición. En ese sentido, la retroalimentación entre uno y otro es una fórmula que puede funcionar dentro del 3-5-2, y el amistoso de este viernes es una buena prueba para ello.





