Lo mejor de la década en nuestros elencos de menores. La Selección Peruana Sub 15 fue campeona del Sudamericano en 2013 y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014. Sin dudas, un gran logro para el balompié nacional.

En total, la bicolor Sub 15 jugó 29 partidos en torneos oficiales en este decenio 2010-2019, con 14 triunfos, seis empates y solo nueve derrotas. Además de los ya mencionados títulos, también fue semifinalista en el Sudamericano de 2017.

Hideyoshi Arakaki, Gianfranco Chávez, Jordan Guivin, Luis Iberico, Jesús Mendieta y Renato Solís son quienes más presencias oficiales sumaron en esta década, con seis cada uno. Todos en la imborrable campaña de 2013.

Luis Iberico fue, sin dudas, el futbolista más destacado de la Sub 15 en estos diez años. Además, fue quien más goles anotó. El delantero llegó a siete y fue clave para el título bicolor en Bolivia.

La década 2010-2019 de la Selección Peruana Sub 15 Torneo PJ G E P GF GC Situación DT Uruguay 2011 4 1 1 2 3 7 Fase de Grupos (4°) Juan J. Oré Bolivia 2013 6 5 1 0 14 5 Campeón Juan J. Oré JJOO Juventud 2014 4 4 0 0 10 4 Campeón Juan J. Oré Colombia 2015 4 1 0 3 4 14 Fase de Grupos (5°) Juan J. Oré Argentina 2017 6 2 2 2 9 11 Semifinales Edgar Texeira Paraguay 2019 5 1 2 2 3 6 Fase de Grupos (5°) Edgar Texeira TOTAL 29 14 6 9 43 47

La Selección Peruana Sub 15 de 2013 rompió todas las marcas de nuestros combinados de menores. (Foto: GEC)

La década empezó con una irregular campaña en 2011, en donde al menos Perú Sub 15 ganó un partido en cancha luego de siete años. Dos temporadas después, aún con Juan José Oré como entrenador, la categoría 1998 viajó a Bolivia, sin saber que haría historia.

El 18 de noviembre de 2013, la bicolor sorprendió al ganarle 2-1 a Paraguay en Tarija. Jesús Mendieta y Jordan Guivin marcaron los goles del debut. Irónicamente, Luis Iberico fue suplente.

Dos días después, Perú superó al anfitrión, Bolivia, con un contundente 3-0. Iberico marcó un doblete. Luego, derrotó a Ecuador (2-0) y jugó un partidazo ante Argentina, con empate 4-4. La bicolor clasificó a semifinales como líder del grupo.

La Sub 15 no tuvo problemas para superar a Chile (2-0) y pasar a la final. Allí, el 30 de noviembre en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, un solitario gol de Luis Iberico al 83′ nos permitió gritar “¡Perú campeón!”.

Perú Sub 15 campeón del Sudamericano 2013 Nombre PJ MJ G TA TR Luis Carlo ABRAM 0 0’ 0 0 0 Luis ACUY 1 24’ 0 0 0 Boris ALZAMORA 5 450’ 0 0 0 Hideyoshi ARAKAKI 6 412’ 3 0 0 Yunior BULEJE 1 15’ 0 0 0 Jeremy CANELA 5 382’ 1 0 1 Gianfranco CHÁVEZ 6 540’ 0 1 0 José CORRALES 4 342’ 0 0 0 José DÁVILA 0 0’ 0 0 0 Víctor EGOCHEAGA 0 0’ 0 0 0 Aldair FUENTES 1 29’ 0 0 0 Mitchell GÓMEZ 1 17’ 0 1 0 Jordan GUIVIN 6 540’ 1 0 0 Luis IBERICO 6 481’ 7 0 0 Jesús MENDIETA 6 525’ 2 2 0 Cristian MUSTO 5 385’ 0 0 0 Leonardo PARAVÉ 4 176’ 0 0 0 Kevin PEÑA 5 287’ 0 1 0 Carlos ROJAS 4 229’ 0 1 0 Renato SOLÍS 6 540’ -5 0 0 Christian VELARDE 3 181’ 0 1 0 Walter ZEVALLOS 4 360’ 0 1 0 DT: Juan José Oré

Portada de la edición impresa luego del título del Sudamericano Sub 15 de 2013. (Foto: Archivo)

El título del Sudamericano Sub 15 clasificó al Perú a los Juegos Olimpicos de la Juventud 2014. ‘Jota Jota’ Oré tuvo que armar un nuevo plantel, ya que el torneo era para futbolistas nacidos desde 1999. Yunior Buleje era el único que pudo formar parte de ambos planteles, pero no fue convocado.

La lejana ciudad de Nankín, en China, fue sede del torneo olímpico. El 18 de agosto de 2014. Un autogol de Kristófer Kristinsson y un golazo de tiro libre de Martín Távara nos dieron el triunfo ante Islandia (2-1) en el debut.

Luego, Perú derrotó a Honduras (3-1), quedándose con el primer lugar del grupo. La débil Cabo Verde no pudo contra el poderío peruano (3-1) y solo debíamos superar a Corea del Sur para quedarnos con la medalla de oro.

Las cosas no empezaron bien en la final, jugada el 27 de agosto en el Jiangning Sports Center. Jeon Woo-Yeong puso adelante a los asiático, pero Franklin Gil (41′) -goleador de la Sub 15 en el torneo con tres anotaciones - y un buen tanto de Fernando Pacheco (55′) voltearon del partido. La Sub 15 había salido campeona otra vez.

Perú Sub 15 medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014 Nombre PJ MJ G TA TR Rodolfo ÁNGELES 1 10’ 0 0 0 Fabrián CAYTUIRO 4 320’ -4 0 0 Ray CONTRERAS 4 317’ 0 1 0 Iván CRUZ 2 19’ 0 0 0 Franklin GIL 4 287’ 3 1 0 Junior HUERTO 4 320’ 0 1 0 José INGA 1 80’ 0 1 0 Darwin MELÉNDEZ 3 81’ 1 2 0 Alesandro MILESI 1 3’ 0 0 0 Christopher OLIVARES 4 243’ 1 0 0 Fernando PACHECO 4 320’ 2 0 0 Anthony QUIJANO 4 320’ 0 1 0 Ismael QUISPE 0 0’ 0 0 0 Fabio ROJAS 4 309’ 0 0 0 Christian SÁNCHEZ 3 240’ 0 1 0 Marco SARAVIA 4 320’ 0 0 0 Martín TÁVARA 4 319’ 1 0 0 Brayan VELARDE 2 12’ 0 0 0 DT: Juan José Oré

Portada de la edición impresa luego de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014. (Foto: Archivo)

Como campeón vigente, Perú fue rápidamente eliminado del Sudamericano 2015, pero, dos años después, la Sub 15 mostró una de sus mejores versiones. La categoría 2002 mostró mucha contundencia y buen juego, llegando hasta semifinales del torneo continental. Este año no pudo repetirlo y quedó fuera en fase de grupos.

Fernando Pacheco anotó el gol del título olímpico en 2014. (Foto: Getty Images)