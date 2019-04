“Argentina le devolvió una deuda a Ecuador”, la acusación de Fleischman tras eliminación de Perú [VIDEO]

A lo largo del Sudamericano Sub 17 , Argentina demostró ser un equipo sobrio y con suficientes argumentos para llevarse el título del certamen. Y claro, para muchos, significó una sorpresa muy grande cuando se le vio sufriendo ante Ecuador, que terminó goleándolo por 4-1. De hecho, sucedió lo impensado en la última fecha del Hexagonal Final y Perú se quedó sin Mundial.

Esta situación desató muchas sospechas en los hinchas y en la prensa local, especialmente. FOX Sports Radio Perú trató el tema y Eddie Fleischman disparó contra Argentina.

“Es inevitable que piensa que aquí se esté devolviendo una deuda. No tengo pruebas, tampoco puedo acusar a alguien, no puedo disparar contra alguien. Pero tengo derecho a sospecharlo. No soy el único”, afirmó.

"ES INEVITABLE QUE PIENSE QUE ARGENTINA ESTÁ PAGANDO UNA DEUDA A ECUADOR POR EL ÚLTIMO PARTIDO DE LAS ELIMINATORIAS" #FOXSportsPerú - @E_FLEISCHMAN y una frase caliente sobre la definición del Sudamericano Sub 17.



Descarga la APP! https://t.co/egBDpD5dTcpic.twitter.com/q01nizZJOu — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 15 de abril de 2019

Es preciso señalar que Argentina, dirigida por Jorge Sampaoli, goleó 3-1 a Ecuador en la altura de Quito, por las Eliminatorias Rusia 2018. Lionel Messi marcó tres goles e hizo posible que la ‘albiceleste’ clasifique al certamen internacional.

“Un equipo, que venía galopando en el hexagonal, cae 4-1 y le hacen 3 goles en ocho minutos, [es difícil no creer que..] no esté pagando pendiente desde Rusia. Me huele mal, muy mal”, concluyó.

Mathías Llontop, autor del tercer gol ante Uruguay, habló con Depor. (Video: Eduardo Combe)

► Aliento incondicional: la importancia de la hinchada en los partidos del Selección Peruana Sub 17 [VIDEO]

► "Lo busqué y gracias a Dios se dio el gol", sostuvo Mathías Llontop, autor del tercer gol ante Uruguay [VIDEO]

► Perú guerrero: los equipos en donde militan los jugadores de la 'bicolor' Sub 17 [FOTOS]

► Día, fecha y hora de los partidos de la selección peruana en los Panamericanos

► ​Sudamericano Sub 17: Así informó la prensa uruguaya el triunfo de Perú